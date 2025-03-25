قبل عيد الفطر 2025.. وصفات ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية| تفاصيل

ماسكات طبيعية.. مع اقتراب عيد الفطر 2025، تبدأ الفتيات في الاهتمام ببشرتهن لتحضيرها لهذا المناسبة الخاصة، حيث يسعين للحصول على بشرة ناعمة ونقية خالية من الحبوب والتصبغات.

في هذا السياق، يفضل العديد منهن استخدام ماسكات طبيعية المحضرة في المنزل بدلاً من الماسكات الكيميائية التي قد تسبب مشاكل للبشرة، وفي هذا الإطار، يقدم لكم موقع "الموجز" مجموعة من ماسكات اطبيعية الفعّالة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، للمساهمة في تحسين صحة البشرة قبل عيد الفطر.

1. ماسك الزبادي والدقيق

يتكون هذا الماسك من ملعقتين من الزبادي وملعقتين من الدقيق، يتم مزج المكونات جيدًا وتطبيقها على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم تُغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسام، يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ منذ الاستخدام الأول، ويجعلها أكثر إشراقًا، يوصى أيضًا باستخدام كريم مرطب بعد الماسك للحفاظ على البشرة من الالتهابات.

ماسكات طبيعية

2. زيت الزيتون مع البيض

يعد زيت الزيتون من العناصر الطبيعية التي تؤثر إيجابًا على صحة البشرة، عند مزجه مع البيض، سواء الأبيض أو صفار البيض، يعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها، بالإضافة إلى تقشير الخلايا التالفة. ينصح بتطبيق المزيج على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء البارد. يحتوي صفار البيض على فيتامين "هـ" و"ب 12" الذي يعزز من نضارة البشرة ويحسن من مرونتها.

3. ماسك الشوفان

يعد الشوفان خيارًا رائعًا لتجديد خلايا البشرة وتفتيحها، يمكن مزجه مع السكر وزيت الزيتون أو عصير الجرجير للحصول على مزيج مرطب، يتم تطبيقه على البشرة لمدة 15 دقيقة، ويعمل على تنظيف البشرة وتغذيتها دون أن يسبب جفافًا.

ماسكات طبيعية

4. سكراب الطماطم والسكر

تعتبر الطماطم من أفضل المكونات الطبيعية لتنظيف البشرة وتفتيحها، حيث تحتوي على فيتامين "سي" الذي يعزز من إشراقة البشرة، يتم تحضير الماسك بتقطيع حبة طماطم إلى نصفين، ثم رش السكر عليها وتدليك البشرة بها بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، يساعد هذا الماسك في تجديد الخلايا ومنح البشرة لونًا ورديًا.

باستخدام هذه الماسكات الطبيعية، يمكن لكل فتاة أن تحظى ببشرة نقية وجميلة قبل حلول عيد الفطر، مما يعزز من شعورها بالثقة والجمال في هذه المناسبة الخاصة.

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