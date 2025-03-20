ماسكات العناية بالبشرة الدهنية قبل العيد 2025.. بمكونات طبيعية من المنزل

ماسكات العناية بالبشرة الدهنية.. مع اقتراب موسم الربيع، تحتاج البشرة إلى العناية الخاصة لاستقبال هذا التغيير المناخي، ولحسن الحظ، يمكن تحضير العديد من الأقنعة الطبيعية بسهولة في المنزل، وتناسب مختلف أنواع البشرة.

فيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية ماسكات العناية بالبشرة الدهنية قبل العيد 2025 ، بعض من أفضل الأقنعة التي يمكن تحضيرها وإليك الخطوات:



ماسكات العناية بالبشرة الدهنية

1. قناع مضاد لحب الشباب:

المكونات: زبادي (فنجان قهوة) + 3 نقاط من زيت شجرة الشاي.

الطريقة: امزجي المكونات واتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة بعد تعريضها لبخار الماء. هذا يساعد على فتح المسام وتخليص البشرة من الخلايا الميتة.

التكرار: استخدميه مرتين أسبوعيًا، خصوصًا خلال التبدلات المناخية.

ماسكات العناية بالبشرة



2. قناع للبشرة الدهنية:

المكونات: بابايا مهروسة + ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة: اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة 10 دقائق. العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، بينما البابايا تساعد في امتصاص الإفرازات الزهميّة.

التكرار: يُفضل تطبيق هذا القناع مرة واحدة أسبوعيًا.



3. قناع مضاد للزيوان:

المكونات: 1 ملعقة صغيرة من بودرة الكركم + 1 ملعقة صغيرة من الحليب + 1 ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: امزجي المكونات جيدًا وضعيها على مناطق الزيوان لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

التكرار: يُنصح بتطبيقه مرة أو مرتين أسبوعيًا.



4. قناع للبشرة الحساسة:

المكونات: 1 ملعقة صغيرة من جل الصبار + 2 ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: امزجي المكونات واتركيها على بشرتك لمدة تتراوح بين 10 و 20 دقيقة. العسل يعمل على تهدئة البشرة، بينما جل الصبار يرطبها.

التكرار: يمكن تطبيقه مرتين أسبوعيًا.



5. قناع للبشرة الجافة:

المكونات: نصف حبة أفوكادو + حبة موز ناضجة + 1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة: اهرسي المكونات جيدًا وضعيها على بشرتك لمدة 10 دقائق. هذه التركيبة غنية بالفيتامينات التي تساعد في ترطيب البشرة الجافة.

التكرار: يمكن تطبيق هذا القناع مرة أسبوعيًا.



6. قناع مضاد للشيخوخة:

المكونات: 8 مربعات من الشوكولاتة الداكنة + 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت الزيتون.

الطريقة: قومي بتذويب الشوكولاتة في حمام مائي ثم امزجيها مع الزيت. ضعي الخليط على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

التكرار: يفضل استخدامه مرة أسبوعيًا بعد تقشير البشرة بمزيج من السكر وزيت الزيتون.

كل هذه الأقنعة الطبيعية تساعد في تحسين صحة البشرة وتحضيرها لاستقبال فصل الربيع بإشراقة طبيعية.

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