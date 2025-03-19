يؤدي التعرض الدائم لأشعة الشمس لاسمرار البشرة، لذا تبحث كثير من النساء عن أفضل صابون طبي لتفتيح البشرة والجسم، والتخلص من البقع الداكنة، إلى جانب تنظيف البشرة بعمق، والتخلص من الشوائب وتراكم الدهون، والتي تجعل البشرة أغمق، وتفقدها النضارة.

أفضل صابون طبي لتفتيح البشرة

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أفضل صابون طبي لتفتيح البشرة والجسم.

أفضل صابون طبي لتفتيح الجسم

يتعرض الجلد للعديد من العوامل الخارجية التي تسبب اسمراره، وظهور البقع الداكنة، مما يؤثر على مظهره، ولكن يساعد استخدام الصابون الطبي على تفتيح البشرة، وعلاج مشكلاتها المختلفة، وفيما يلي أفضل صابون طبي لتفتيح البشرة والجسم:

صابونة التفتيح بيزلين

تعد من أفضل صابون طبي لتفتيح البشرة ، حيث تحتوي على الليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة، وفيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البقع الداكنة، بالإضافة إلى العسل الذي يعمل على توحيد لون البشرة، وتنظيف البشرة بعمق.

صابونة التفتيح من كوجي سان

تحتوي هذه الصابونة على حمض الكوجيك، وزيت جوز الهند، وهي تقوم بتقشير خلايا الجلد الميت، وتقلل ظهور البقع الداكنة، إلى جانب منح البشرة الترطيب ومنع جفافها، كما أنها لا تسبب الحساسية، وتناسب جميع أنواع البشرة.

أفضل صابون طبي لتفتيح البشرة

صابونة التفتيح بازيكس

من أفضل أنواع صابون طبي لتفتيح البشرة، فهي تحتوي على مواد طبيعية تعمل على تفتيح البشرة بفاعلية، مثل خلاصة التوت، والعرق سوس، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنظيف البشرة بعمق.

صابونة ميلانو فري

تحتوي صابونة ميلانو فري على مادة الأربيوتين التي تعمل على تفتيح البشرة، والتخلص من التصبغات، إلى جانب خلاصة التوت، وفيتامين ج، وحمض الكوجيك الذي يعمل على تقشير الجلد، تجديد خلايا البشرة، وحمض السالسيلك والذي يعمل ايضًا على التخلص من خلايا الجلد الميت، كما تحتوي على فيتامين هـ، الذي يعمل على التقليل من التهاب الجلد، وتقليل الاحمرار وتهيج البشرة.

صابونة البابايا للتفتيح

صابونة البابايا هي من أفضل أنواع صابون طبي لتفتيح البشرة، ولا تقتصر فوائدها فقط على التفتيح، فهي تعمل على ترطيب البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميت، وتتميز بأنها خالية من المواد الكيماوية الضارة، وهي مناسبة لكل أنواع البشرة.

أفضل صابون لتفتيح البشرة السمراء

يوجد مجموعة كبيرة من أنواع الصابون التي تعمل على تفتيح البشرة بفاعلية، ومن هذه الأنواع ما يلي:

صابونة الجلوتاثيون وحمض الكوجيك

تعمل هذه الصابونة على التخلص من البقع الداكنة، وتبييض البشرة، كما أنها تحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتزيل النمش، وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة، وتجعل البشرة خالية من الشوائب، وهي مناسبة لكل أنواع البشرة.

أفضل صابون طبي لتفتيح الجسم

أفضل صابون مبيض للجسم

فيما يلي مجموعة أخرى من صابون طبي لتفتيح الجسم، مع توضيح ما يعالجه كل نوع من مشكلات البشرة المتعددة:

صابونة دوف بزبدة الشيا: تساعد هذه البشرة على تفتيح الجسم، والمناطق الحساسة، واستعادة لون الجلد الطبيعي.

صابونة داو تراي: تعد صابونة داو تراي من أفضل صابون طبي لتفتيح الجسم، والأماكن الحساسة، كما أنها تعالج الحبوب الموجودة بالظهر، والبثور الصغيرة.

الصابون الأفريقي الأسود: يساعد الصابون الأفريقي الأسود على تفتيح البشرة، واستعادة لونها الطبيعي، إلى جانب أنها تحتوي على زيوت مضادة للبكتيريا، التي تساهم في ظهور الحبوب والبثور.

اقرأ أيضًا

بعد الإفطار في رمضان.. 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها فورًا!

أطعمة ومشروبات تساعدك على تحسين النوم بعد السحور.. جربها الآن