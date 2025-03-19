بعد الإفطار في رمضان.. 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها فورًا!

يندفع البعض بعد ساعات طويلة من الصيام، إلى ممارسات غير صحية فور الإفطار في شهر رمضان 2025، مما قد يسبب مشكلات هضمية أو صحية، ولكن يمكنط أن تجعل إفطارك صحيًا ومتوازنًا، عن طريق إتباع العادات السليمة للحفاظ على نشاطك وصحتك خلال شهر رمضان 2025

الإفطار في رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، عن أخطر العادات التي يجب تجنبها بعد الإفطار مباشرة خلال شهر رمضان 2025.

عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان 2025

شرب الماء البارد أو المثلج مباشرة

يسبب شرب الماء البارد أو المثلج مباشرة انقباض الأوعية الدموية واضطراب الهضم، لذلك يفضل تناول الماء الفاتر أو الدافئ ببطء بغد الإفطار في شهر رمضان 2025.

تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة

يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة إلى عسر الهضم والانتفاخ بسبب امتلاء المعدة بسرعة، لذلك يجب البدء بتناول تمر وماء أو شوربة، ثم الانتظار قليلًا قبل تناول الوجبة الرئيسية في الإفطار.

ممارسة التمارين الرياضية العنيفة فور الإفطار

يؤدي ممارسة التمارين الرياضية العنيفة فور الإفطار إلى هبوط حاد في ضغط الدم وإجهاد القلب، لذلك يفضل الانتظار ساعتين بعد الإفطار لممارسة الرياضة، وابدئي بتمارين خفيفة.

الإفطار في رمضان 2025

تناول الأطعمة الدسمة والمقلية مباشر

يفضل تناول وجبة متوازنة تحتوي على بروتينات وخضروات وكربوهيدرات صحية، لأن الأطعمة الدسمة والمقلية مباشر تسبب الخمول والتخمة، كما تزيد من مشاكل الجهاز الهضمي.

تناول الحلويات بكثرة فور الإفطار

ويؤدي تناول الحلويات إلى ارتفاع السكر في الدم بشكل مفاجئ ثم انخفاضه سريعًا، مما يسبب الخمول والجوع بعد فترة قصيرة. لذا يجب الانتظار ساعتين بعد الإفطار قبل تناول الحلويات، ويفضل اختيار الحلويات الصحية مثل الفواكه.

شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الإفطار

يجب الانتظار ساعة على الأقل بعد الإفطار قبل تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، كما يقلل شرب الشاي والقهوة بعد الإفطار من امتصاص الحديد والمعادن من الطعام، مما قد يؤدي إلى الأنيميا

الإفراط في تناول المشروبات الغازية

يجب استبدل المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية أو الماء، لأنها تسبب إلى الانتفاخ واضطرابات المعدة، كما ترفع مستويات السكر بشكل مفاجئ

النوم مباشرة بعد الإفطار

يجب التحرك قليلًا بعد الإفطار، لأن النوم بعد الإفطار يسبب اضطرابات هضمية وارتجاع المريء بسبب امتلاء المعدة، كما يمكنكِ النوم بعد 3 ساعات على الأقل

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