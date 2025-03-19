طريقة عمل السوبيا في رمضان 2025.. فوائد مذهلة وتأثيرها على الجسم

طريقة عمل السوبيا.. تعد السوبيا واحدة من أشهر المشروبات الرمضانية الشعبية التي تباع في محلات العصائر على مدار الشهر ولكن بعض الأمهات لا تفضل شراءها من الخارج لذلك تبحث عن الوصفات المنزلية لإعدادها في المنزل للحصول على فوائدها الصحية .

طريقة عمل السوبيا

وخلال السطور التالية، ويقدم الموجز، فوائد تناول السوبيا في شهر رمضان 2025 بالإضافة إلي طريقة عمل السوبيا بعدة طرق متاحة تنفيذها طوال الشهر الكريم.

طريقة عمل السوبيا

فوائد السوبيا في رمضان 2025

حيث تناول السوبيا في شهر رمضان 2025 المبارك، يرتبط بتحسين صحة الجسم، وخصوصًا للصائمين، ومن ضمن فوائدها تقليل العطش أثناء ساعات الصيام، وتقوية الجهاز المناعي بسبب احتوائها على "فيتامين هـ".

تناول السوبيا في رمضان 2025

ومن بين الفوائد تناول السوبيا في رمضان 2025 هو تقليل مستويات الكوليسترول الموجودة في الجسم، وتعويضه بالطاقة التي يفقدها أثناء ساعات الصوم.

كما يوصي بتناول السوبيا في رمضان 2025 لمرضى الأنيميا، كونها تعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.

طريقة عمل السوبيا في رمضان 2025

إلا أنه يتم التحذير من الإفراط في تناولها كونها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي قد تسبب في زيادة وزن الجسم بالإضافة إلى الإصابة بالإسهال في بعض الحالات وآلام المعدة.

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند

السوبيا المنعشة والقشدية هي المشروب المفضل لدى المصريين خلال احتفالات رمضان المبارك، ويتم تناول هذا المشروب الحلو اللذيذ المصنوع من حليب الأرز وجوز الهند دون اعتدال.

مقادير السوبيا بجوز الهند

نصف كوب أرز خام قصير الحبة

2 كوب ماء

3 أكواب حليب بارد كامل الدسم

نصف كوب سكر ناعم

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

2 كوب حليب جوز الهند

ثلج مجروش

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند

اغسلي الأرز بالماء البارد ثم انقعيه في الماء البارد لمدة ساعتين.

أضف كوبين (500 مل) من الماء في قدر واغلي الأرز المصفى على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى يتم امتصاص الماء تمامًا.

نترك الأرز يبرد تماما ثم نضيف الحليب البارد.

أضف حليب جوز الهند والفانيليا والسكر.

يُسكب المزيج في الخلاط ويخلط حتى تحصل على تناسق ناعم تمامًا.

صفي المزيج من خلال القماش القطني وقدميه طازجًا مع الثلج المسحوق.

طريقة عمل السوبيا في رمضان 2025

مقادير السوبيا للشيف الشربيني

وقدم الشيف االشربيني طريقة عمل السوبيا في المنزل ببعض المكونات البسيطة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية

دقيق.

لبن.

سكر أبيض.

كريمة لباني.

أرز مطحون.

مستكة.

جوز الهند.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل السوبيا للشيف الشربيني

وضع المستكة في وعاء به لبن على النار.

اضيفي السكر مع الكريمة اللباني والأرز المطحون في الخلاط.

ثم اضيفي جوز الهند مع اللبن في الخلاط.

اضيفي خليط اللبن مع المستكة مع التقليب جيدا.

قدمي السوبيا باردة مع رشة مكسرات حسب الرغبة.

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