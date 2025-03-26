أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. إليك التفاصيل

أسعار كحك العيد اليوم.. كثرت عمليات بحث الشارع المصري عبر محركات البحث الإلكترونية بشأن أسعار كحك العيد 2025، وخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر

ويتوافد المواطنون على المخابز للسؤال على تحديثات أسعار الكحك هذا العام، فيما يتهافت أيضاً عدد آخر من الأفراد إلى المحال التجارية بهدف شراء مواد تصنيع كحك العيد من زيت وسكر وسمنة وغيرها، ولذلك خلال هذا التقرير من موقع الموجز نرصد لكم قائمة أسعار الكحك 2025.

أسعار كحك العيد في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء

جاءت أسعار كحك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية على النحو الآتي:

• بسكويت النشادر: 170 جنيهًا للكيلو.

• كحك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

• كحك ملبن: 180 جنيهًا للكيلو.

• كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو.

• غُريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو.

• غُريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو.

• بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو.

• بيتي فور لوكس وسابليه: 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب كحك العيد المتنوع

• 1 كيلو: 180 جنيهًا.

• 2 كيلو: 350 جنيهًا.

• 3 كيلو: 520 جنيهًا.

أسعار أنواع كحك العيد المختلفة

- كحك سادة: 16 قطعة بسعر 145 جنيهًا.

- كحك مشكل: 32 قطعة بسعر 310 جنيهاً.

- كحك بالعجوة: 16 قطعة بسعر 145 جنيهًا.

- علبة كحك مشكلة 5 كيلو: 1700 جنيه.

- كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيهًا.

- الكيلو: 280 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في الأسواق اليوم

فيما بلغت أسعار كحك العيد المشكل في الأسواق الآتي:

- كيلو كحك مشكل: 450 جنيهًا.

- كيلو كحك سادة: 270 جنيهًا.

وترجع عادة المصريين إلى شراء وصناعة كحك العيد في شهر رمضان المبارك من أجل تناوله في أيام عيد الفطر المبارك إلى العصر المصري القديم، ويجدد المصريون عاداتهم بالسؤال على أسعار كحك عيد الفطر المبارك وطرق تحضيره كل عام من هذا الموعد.

أسعار الكحك والبسكويت في الفترة الحالية لعيد الفطر المبارك

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