كحك العيد بطريقة فاطمة أبو حاتي.. السر وراء المذاق الأصلي

كحك العيد بطريقة فاطمة أبو حاتي.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتزايد عمليات البحث عن وصفات كحك العيد، حيث يُعد تحضيره في المنزل من العادات الراسخة في المجتمعات العربية، لضمان جودة المكونات وسلامة التغذية. ويُعتبر كحك العيد بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر الطرق التي يُفضلها الكثيرون نظرًا لسهولة تحضيرها ومذاقها المميز.

وفي هذا التقرير، يقدم لكِ الموجز طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة، بدءًا من المكونات وحتى طريقة التشكيل والخبز، لتحصلي على كحك هش ولذيذ ينافس الجاهز.

المقادير اللازمة لـ كحك العيد بطريقة فاطمة أبو حاتي



للحصول على كحك ناعم ومذاق غني، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 كيلو دقيق فاخر

600 جرام سمنة بلدي

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة ريحة الكحك (متوفرة في متاجر العطارة)

1 كوب حليب دافئ ممزوج بالماء

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

عجوة وملبن للحشو

خطوات عمل كحك العيد بطريقة فاطمة أبو حاتي



1- تجهيز العجينة



قومي بنخل الدقيق جيدًا للتأكد من عدم وجود أي تكتلات.

أضيفي إليه الملح، ريحة الكحك، وملعقة كبيرة من السكر، ثم قلبي المكونات معًا.

في كوب منفصل، اخلطي السكر والخميرة مع الحليب والماء، ثم اتركيه جانبًا حتى يتفاعل الخليط وتبدأ الخميرة في التفاعل.

2- تحضير السمنة وإضافتها إلى الدقيق



سخّني السمنة على نار متوسطة حتى تذوب تمامًا وتصل إلى درجة حرارة عالية.

أضيفي إليها السمسم وقلّبي حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح.

اسكبي السمنة الساخنة بالتدريج على خليط الدقيق، مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية.

افركي العجين (عملية التبسي) جيدًا بالأصابع لضمان امتصاص الدقيق للسمنة بالكامل.

3- إضافة خليط الخميرة والعجن



بعد أن يبرد العجين قليلًا، أضيفي خليط الحليب والخميرة بالتدريج، ثم ابدئي بالعجن حتى تتجانس المكونات.

غطي العجينة واتركيها للتخمير لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ.

تحضير الحشوات المختلفة



1- حشوة الملبن

ضعي كمية مناسبة من الملبن في طبق.

أضيفي إليها ملعقة كبيرة من السمسم المحمص وملعقة كبيرة من السمنة، ثم اخلطي المكونات معًا حتى تصبح طرية وسهلة التشكيل.

شكّلي الملبن إلى كرات صغيرة بحجم مناسب للحشو.

2- حشوة العجوة

قومي بعجن العجوة مع القليل من السمنة حتى تصبح طرية وسهلة التشكيل.

شكّليها إلى كرات صغيرة مماثلة لحجم كرات الملبن.

طريقة تشكيل كحك العيد



بعد أن تختمر العجينة، قسّميها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

اصنعي تجويفًا في كل كرة باستخدام إصبعك، ثم ضعي بها كرة من الملبن أو العجوة.

أغلقي العجين جيدًا على الحشوة، ثم قومي بنقشها باستخدام المنقاش أو البصّامة لإضفاء الشكل التقليدي المميز.

الخبز والتقديم



رصّي كحك العيد في صينية الخبز مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة.

اخبزيه في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180° مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

بعد أن يبرد، قومي برشّ السكر البودرة عليه للتزيين.

كحك العيد بطريقة فاطمة أبو حاتي

نصائح لضمان نجاح كحك العيد بطريقة فاطمة أبو حاتي



استخدمي سمنة بلدي للحصول على نكهة غنية وطعم أصيل.

لا تكثري من العجن بعد إضافة السمنة حتى لا يصبح الكحك قاسيًا.

اتركي العجينة تختمر جيدًا لضمان الحصول على كحك هش وناعم.

عند استخدام العجوة، تأكدي من عجنها جيدًا مع السمنة لتصبح طرية وسهلة التشكيل.

يمكنك الاحتفاظ بـ كحك العيد في علبة محكمة الغلق للحفاظ على طراوته لأطول فترة ممكنة.

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