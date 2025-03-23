إفطار يوم 23 رمضان 2025.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بخطوات سهلة

طبق الكوسة بالبشاميل من الأطباق المصرية الشهيرة التي تجمع بين المذاق الغني للكوسة واللحم المفروم مع صلصة البشاميل الكريمية، يتميز هذا الطبق بقوامه المتجانس ونكهته المميزة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الأطعمة المشبعة والمغذية.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل بطريقة متقنة للحصول على نتيجة لذيذة وشهية.

الكوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

لتحضير هذا الطبق الشهي من الكوسة بالبشاميل، تحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي:

• الكوسة: يتم اختيار حبات متوسطة الحجم وتقطيعها إلى شرائح طولية متساوية.

• اللحم المفروم: يفضل استخدام اللحم البقري الطازج لإضفاء نكهة غنية ومتجانسة.

• البصل: عنصر أساسي يضيف نكهة مميزة عند طهيه مع اللحم.

• الزبدة والدقيق: يُستخدمان لتحضير صلصة البشاميل الكريمية الناعمة.

• الحليب: المكون الأساسي في صلصة البشاميل الذي يمنحها قوامًا سلسًا.

• الجبن المبشور: يُضفي على الوجه قشرة ذهبية مقرمشة ونكهة إضافية شهية.

• البهارات: يُضاف الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب لتعزيز الطعم وإضفاء لمسة فريدة.

تحضير شرائح الكوسة بخطوات متقنة

• تُغسل الكوسة جيدًا وتُقطع إلى شرائح متوسطة السماكة حتى تنضج بالتساوي أثناء الطهي.

• تُسخّن مقلاة على نار متوسطة ويُضاف إليها القليل من الزيت.

• تُشوح شرائح الكوسة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم تُوضع على ورق ماصّ للتخلص من الزيت الزائد.

تحضير خليط اللحم بالبصل والتوابل

• في مقلاة أخرى، يُسخّن القليل من الزيت ويُضاف إليه البصل المفروم الناعم.

• يُقلّب البصل حتى يصبح شفافًا، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُطهى حتى ينضج تمامًا.

• تُضاف البهارات مثل الملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة رشة صغيرة من جوزة الطيب لتعزيز النكهة.

• يُترك خليط اللحم جانبًا حتى يبرد قليلًا قبل استخدامه في الطبق.

تحضير صلصة البشاميل الكريمية

• في قدر عميق، تُذوّب الزبدة على نار هادئة، ثم يُضاف الدقيق مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط ذهبي اللون.

• يُسكب الحليب تدريجيًا مع الخفق المستمر حتى تتكون صلصة ناعمة وسميكة القوام.

• تُتبّل الصلصة بالملح والفلفل الأسود، مع إمكانية إضافة القليل من جبن البارميزان لمذاق أكثر ثراءً.

تجميع الطبقات في صينية الفرن

• تُجهز صينية خبز مناسبة ويُوضع في قاعها طبقة من شرائح الكوسة المقلية.

• يُوزع خليط اللحم المفروم بالتساوي فوق الكوسة، ثم تُكرر الطبقات حتى نفاد المكونات.

• تُسكب صلصة البشاميل على الوجه، ثم يُرش الجبن المبشور ليمنح الطبق قشرة ذهبية شهية عند الخبز.

خبز الطبق والحصول على نكهة مميزة

• يُسخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

• تُوضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، حتى يذوب الجبن ويكتسب اللون الذهبي المقرمش.

• يُترك الطبق ليبرد قليلًا قبل التقديم لضمان الحصول على قوام متماسك ونكهة متجانسة.

نصائح لضمان نجاح الوصفة

• يُفضل اختيار الكوسة الطازجة متوسطة الحجم لتجنب الإفراط في النضج.

• يمكن استبدال اللحم المفروم بالدجاج أو الخضروات حسب الرغبة.

• للحصول على صلصة بشاميل مثالية، يجب تحريكها باستمرار أثناء الطهي لمنع التكتل.

• يمكن إضافة رشة من الزعتر المجفف أو الفلفل الحار لمنح الطبق نكهة مميزة.

الكوسة بالبشاميل

طبق مثالي لعزومات العائلة

يُعد الكوسة بالبشاميل خيارًا رائعًا لتقديمه في الولائم والمناسبات العائلية، حيث يجمع بين الطعم الغني والشكل الجذاب.

يمكن تقديمه بجانب السلطة الخضراء أو الأرز بالشعيرية للحصول على وجبة متكاملة ومشبعة.

جربي هذه الوصفة واستمتعي بأشهى النكهات مع العائلة والأصدقاء!

إقرأ أيضًا