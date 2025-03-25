أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. إليك التفاصيل

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. ازدادت عمليات بحث الشارع المصري عبر محركات البحث الإلكترونية حول أسعار كحك العيد بالعام الحالي 2025، وخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويتوافد المواطنون على المخابز للسؤال على تحديثات أسعار الكحك هذا العام، وفيما يتهافت عدد آخر من الأفراد إلى المحال التجارية من أجل شراء مواد تصنيع كحك العيد من زيت وسكر وسمنة وغيرها، وخلال هذا التقرير نرصد لكم قائمة أسعار الكحك 2025.

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي، حول أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر

أسعار كحك العيد اليوم الثلاثاء في كافة الأنحاء

أسعار كحك العيد والبسكويت اليوم الثلاثاء 2025 في المجمعات الاستهلاكية

جاءت أسعار كحك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية على النحو التالي:

• بسكويت النشادر: 170 جنيهًا للكيلو.

• كحك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

• كحك ملبن: 180 جنيهًا للكيلو.

• كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو.

• غُريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو.

• غُريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو.

• بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو.

• بيتي فور لوكس وسابليه: 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب كحك العيد المشكلة

• 1 كيلو: 180 جنيهًا.

• 2 كيلو: 350 جنيهًا.

• 3 كيلو: 520 جنيهًا.

أسعار كحك العيد 2025

- كحك سادة: 16 قطعة بسعر 145 جنيهًا.

- كحك مشكل: 32 قطعة بسعر 310 جنيها.

- كحك بالعجوة: 16 قطعة بسعر 145 جنيهًا.

- علبة كحك مشكلة 5 كيلو: 1700 جنيه.

- كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في المخابز

- الكيلو: 280 جنيهًا.

أسعار الكحك المشكل في الأسواق 2025

- كيلو كحك مشكل: 450 جنيهًا.

- كيلو كحك سادة: 270 جنيهًا.

كحك العيد

وتعود عادة المصريين إلى شراء وصناعة كحك العيد في شهر رمضان المبارك بهدف تناوله في أيام عيد الفطر المبارك إلى العصر المصري القديم، ويجدد المصريون عاداتهم بالسؤال على أسعار كحك العيد الفطر وطرق تحضيره كل عام من هذا الموعد.

أسعار البسكويت والكحك في الفترة الحالية

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