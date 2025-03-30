أسعار العملات اليوم الأحد في البنوك.. وقفة عيد الفطر

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025داخل البنوك المصرية، تزامنًا مع عطلة البنوك بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك، التي تتوقف خلالها حركة التداولات الرسمية.

وجاء استقرار أسعار العملات اليوم امتدادًا لمستويات أسعار الصرف المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لأي تحركات محتملة مع عودة العمل غدًا الاثنين.

أسعار العملات اليوم

وسجلت أسعار العملات اليوم الأجنبية ومنها سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، محافظًا على متوسطاته السعرية في البنك المركزي والبنوك التجارية، بينما ثبت أيضًا سعر اليورو والجنيه الإسترليني، دون تغيير يُذكر في أسعار الشراء والبيع.

كما حافظت أسعار العملات اليوم العربية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، على أسعارها السابقة في معظم البنوك الحكومية والخاصة.

ويرجع الهدوء النسبي لأسعار العملات اليوم في السوق إلى توقف النشاط المصرفي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا تُجرى معاملات بيع أو شراء جديدة داخل البنوك، مما يُبقي على الأسعار دون تغيير.

ويتابع المتعاملون باهتمام تطورات السوق العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على حركة العملات، في انتظار ما ستسفر عنه تعاملات بداية الأسبوع الجديد.

الموجز ينقل لكم تفاصيل آخر تحديث وصلت له أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 30-3-2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر 54.22 جنيه للشراء، 55.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.02 جنيه للشراء، وبلغ سعر 65.59 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

هدأ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 13.4226 جنيه ، كما بلغ سعر البيع 13.4958 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وثبت سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 163.0466 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 164.1747 جنيه.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

وثبت سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 13.7416 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.782 جنيه.

سعر الفرنك سويسري

بلغ سعر الفرنك سويسري 57.09 جنيه للشراء، و 57.39 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين الياباني

وسعر الـ100 ين الياباني سجل 33.43 جنيه للشراء، و 33.73جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 6.95 جنيه للشراء، 6.97جنيه للبيع.

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