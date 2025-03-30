سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025.. تعرف على أعلى وأقل سعر
سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم الأحد 30 مارس 2025 حالة من الاستقرار عقب آخر ارتفاع له في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي, ليتراوح أسعار الشراء بين 50.50 و50.55 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.60 و50.65 جنيهًا.
سعر الدولار اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الأحد 30 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
سجّل أعلى سعر لشراء الدولار 50.55 جنيهًا في عدد من البنوك، أبرزها:
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- بنك SAIB
- بنك الاستثمار العربي AIB
- البنك الأهلي الكويتي
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
بلغ أقل سعر لبيع الدولار 50.60 جنيهًا في بنك الكويت الوطني NBK، ليصبح من بين البنوك التي تقدم أقل سعر صرف للعملة الأمريكية.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB
استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.55 جنيهًا للشراء و50.5844 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك CIB
استقر سعر الدولار اليوم في بنك CIB عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي
استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك البركة
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.5148 جنيهًا للشراء و50.654 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
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