عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مارس 2025
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 27 مارس 2025، ارتفاعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة، تزامنًا مع حركة الأسواق العالمية واستقرار سعر الدولار.
أسعار الذهب في مصر
يرصد الموجز أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:
- عيار 24: شراء 4862.75 جنيهًا – بيع 4885.75 جنيهًا
- عيار 22: شراء 4457.5 جنيهًا – بيع 4478.5 جنيهًا
- عيار 21: شراء 4255 جنيهًا – بيع 4275 جنيهًا
- عيار 18: شراء 3647.25 جنيهًا – بيع 3664.25 جنيهًا
- عيار 14: شراء 2836.75 جنيهًا – بيع 2850 جنيهًا
أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل: شراء 34040 جنيهًا – بيع 34200 جنيهًا
أسعار الذهب العالمي
وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي، بلغ سعر الأونصة: شراء 3031.34 دولارًا – بيع 3031.68 دولارًا
ويأتي هذا الارتفاع في إطار تأثر الأسواق المحلية والعالمية بتقلبات أسعار الذهب، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق المعادن النفيسة.
يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والذي تشير التوقعات إلى توجهه نحو تثبيت أسعار الفائدة. هذا القرار، في حال اتخاذه، قد يحد من التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب عالميًا تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الدولار في الأسواق الدولية، إلى جانب التطورات الاقتصادية الكبرى، مما يجعل المتعاملين في الأسواق يترقبون أي مستجدات قد تؤثر على حركة الأسعار.
عوامل مؤثرة على سعر الذهب
- سعر الدولار: يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، حيث يتم تحديد قيمة الذهب بالأساس وفقاً للسعر العالمي بالدولار.
- تكاليف التصنيع والضريبة: تختلف تكلفة المصنعية من محل لآخر، ويضاف إلى السعر الكلي الضرائب والرسوم، مما يؤثر على السعر النهائي للمشتري.
- حجم الطلب المحلي: في أوقات الأعياد والمناسبات تزداد حركة الشراء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محلياً وما هو مرتقب مع حلول عيد الفطر المبارك.
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