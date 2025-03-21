الذهب يتراجع ولكن يُحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مواصلة تراجعها من أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة تحت ضغوط من ارتفاع الدولار الأمريكي. يأتي ذلك مع استمرار الرهانات على إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب، ورغم هذا الهبوط، يظل الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، وتستعرض جريدة “الموجز” التفاصيل.

تفاصيل حركة أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3021 دولار للأونصة، بعدما افتتح تداولات اليوم عند 3045 دولار للأونصة، ويتداول حاليًا عند 3030 دولار للأونصة.

ومع ذلك، يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6%، مستفيدًا من تسجيله لأعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع عند 3057 دولار للأونصة.

أسباب تراجع الذهب

جاء انخفاض الذهب اليوم مدفوعًا بعمليات بيع لجني الأرباح بعد وصوله إلى مستويات قياسية يوم أمس، كما أدى ارتفاع الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي إلى زيادة الضغوط السلبية على الذهب، بسبب العلاقة العكسية بينهما.

عوامل دعم ارتفاع الدولار

ارتفع الدولار بدعم من توقعات قوية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة في الفترة المقبلة، والأربعاء الماضي، قرر الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25% - 4.50%، مع توقع تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وأشارت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة، أدت إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتًا، ما دفع الفيدرالي إلى خفض توقعاته للنمو لعام 2025 ورفع تقديراته للتضخم.

تأثير الأوضاع الجيوسياسية

استمرار الغارات من الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مع انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية.

توقعات الذهب

من المتوقع أن يظل الذهب متماسكًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، مع احتمالية انخفاضه مؤقتًا إلى هذا المستوى قبل أن يستعيد زخمه الصعودي مرة أخرى بدعم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأثير التعريفات الجمركية.

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