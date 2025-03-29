سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 29 مارس 2025

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الست الموافق 29 مارس 2055 استقرارًا في نهاية التعاملات، وذلك عقب ارتفاع طفيف خلال اليوم السابق وجاء هذا الاستقرار قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار الصرف في الأسواق المحلية.

ووفقًا لآخر التحديثات الرسمية، سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري سعر 50.72 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالارتفاع الطفيف الذي شهدته العملة الخضراء خلال تعاملات الخميس.

سعر الدولار في مصر اليوم

فيما جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.62 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.68 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.71 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

كما سجلت السوق السوداء تذبذبًا في أسعار الدولار، حيث بلغ سعره نحو 50.67 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار الضغوط على السوق الموازية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بما يضمن استقرار سوق الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما أن تدخلات البنك المركزي المستمرة لضبط السوق تساهم بشكل كبير في استقرار العملة المحلية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

يُذكر أن الدولار الأمريكي يُعد العملة الأكثر تداولًا في المعاملات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يجعل مراقبة تحركاته في السوق المحلية أمرًا ضروريًا لقطاع الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

من المتوقع أن تواصل الأسواق استقرارها خلال الفترة المقبلة مع توجه المستثمرين لترقب قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة وسياسته النقدية الهادفة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز استقرار العملة الوطنية.

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