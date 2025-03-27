عاجل | ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025 داخل البنوك المصرية، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمتعاملين بسوق الصرف.

وجاء ارتفاع أسعار العملات اليوم مدفوعًا بعوامل عدة، أبرزها زيادة الطلب على النقد الأجنبي من جانب المستوردين والمستثمرين، إلى جانب التقلبات في الأسواق العالمية التي تؤثر على حركة العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

أسعار العملات اليوم

وسجل الدولار الأمريكي مكاسب جديدة أمام الجنيه المصري، كما ارتفعت بعض أسعار العملات اليوم العربية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، تزامنًا مع تحركات العرض والطلب في السوق المصرفية.

وتتابع البنوك تحديث اسعار العملات اليوم على مدار اليوم وفقًا لمتغيرات السوق، مما يجعل متابعة أسعار العملات اليوم أمرًا ضروريًا للمتعاملين في القطاع الاقتصادي.

ويترقب السوق المحلي أي قرارات جديدة قد تصدر عن البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على حركة أسعار العملات اليوم.

ومع استمرار التقلبات، يظل المستثمرون في حالة من الحذر، في انتظار أي تطورات قد تؤثر على استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصبل آخر تطورات وصلت لها أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 27-3-2025، بعد الارتفاع بختام التعاملات في البنوك والتي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.4951 جنيه، وسعر البيع 50.65 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما هبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 54.46 جنيه، والبيع عند 54.62 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وقفز مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.47 جنيه، والبيع عند 13.50 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصعد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.75 جنيه، والبيع عند 13.79 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وزاد سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 163.75 جنيه، فيما جاء البيع 164.25 جنيه.

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