عاجل | ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار الآن.. شهد سعر العملة الأمريكية ارتفاعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وسط استمرار التقلبات في سوق الصرف وترقب المتعاملين لأي تغييرات اقتصادية قد تؤثر على قيمة الجنيه المصري.

ويأتي صعود سعر الدولار الآن نتيجة لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من جانب المستوردين والمستثمرين، إلى جانب العوامل العالمية التي تؤثر على حركة الدولار أمام العملات الأخرى.

سعر الدولار الآن

وتحرص البنوك على تحديث أسعار الصرف على مدار اليوم وفقًا لحركة العرض والطلب، مما يجعل متابعة سعر الدولار الآن أمرًا ضروريًا للمتعاملين في السوق.

كما يراقب المستثمرون والمحللون أي قرارات قد تصدر عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المواطنون ارتفاع سعر الدولار الآن بحذر، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والتضخم، في ظل محاولات الدولة لضبط سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصبل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار الآن الخميس الموافق 27-3-2025، بعد التراجع بمنتصف التعاملات في البنوك والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

زاد سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

بينما ثبت سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.50 جنيه للشراء، ونحو 50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وزاد سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

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