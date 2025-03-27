سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-3-2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025 تغيرات ملحوظة أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حيث يواصل المستثمرون والمتعاملون متابعة حركة الصرف في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.578جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.083جنيهاً .



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.578 جنيهاً للشراء، 163.352 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.11جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.217جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.11 جنيهاً للشراء، 163.166جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.531جنيهاً للشراء، 160.667جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.11جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.56جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.578 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.888جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.563 جنيهاً للشراء، والبيع 157.397 جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.424 جنيهاً للشراء، والبيع 163.283جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.531 جنيهاً للشراء، والبيع 156.891 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.11جنيهاً للشراء، والبيع 153.03جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.655 جنيهاً للشراء، والبيع 157.707جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.578 جنيهاً، والبيع 164.131جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.11جنيهاً، بيع 163.76جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.638جنيهاً، والبيع 157.469 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.789 جنيهاً، والبيع 160.478جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.64جنيهاً، والبيع 164.2جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163.87 جنيهاً والبيع 162.56جنيهاً

1 دينار كويتى 164.11 جنيه مصري

5 دينار كويتى 820.55 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,641.1 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,102.75 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,205.5 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,411 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,616.5 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,822 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,027.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,233 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,055 جنيه مصري

700 دينار كويتى 114,877 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,110 جنيه مصري

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