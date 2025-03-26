سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 26 مارس 2025 .. بكام الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تغير طفيف في بعض البنوك، وتستعرض جريدة “الموجز” التفاصيل، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار الكويتي 164.531 جنيهًا للشراء و160.667 جنيهًا للبيع، بتراجع طفيف قدره 0.28 جنيه مقارنة بالأمس.

أما في بنك كريدي أجريكول، فقد حقق أفضل سعر شراء عند 164.42 جنيهًا، بينما سجل بنك HSBC أفضل سعر للبيع عند 164.2 جنيهًا.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 164.578 جنيهًا للشراء و163.352 جنيهًا و163.56 جنيهًا للبيع على التوالي.

في بنك القاهرة، سجل السعر 164.578 جنيهًا للشراء و163.457 جنيهًا للبيع.

بينما جاء السعر في بنك التعمير والإسكان عند 164.743 جنيهًا للشراء و159.037 جنيهًا للبيع.

أما في البنوك التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، فقد سجل بنك الاستثمار العربي أعلى سعر للشراء عند 167.97 جنيهًا و157.781 جنيهًا للبيع.

الأسعار في السوق السوداء شهدت تقاربًا، حيث بلغ السعر 164.39 جنيهًا للشراء و163.07 جنيهًا للبيع.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

البنك الأهلي المصري: شراء 164.578 | بيع 163.352

بنك مصر: شراء 164.578 | بيع 163.56

بنك القاهرة: شراء 164.578 | بيع 163.457

بنك التعمير والإسكان: شراء 164.743 | بيع 159.037

بنك الاستثمار العربي: شراء 167.97 | بيع 157.781

البنك الأهلي الكويتي: شراء 164.789 | بيع 160.478

تحليل السوق

شهد سعر الدينار الكويتي تذبذبًا طفيفًا في بعض البنوك، مع تسجيل فروق بسيطة بين أسعار الشراء والبيع. ويعود هذا إلى التحركات المستمرة في سوق الصرف الأجنبي، ما يستدعي متابعة مستمرة للحصول على أفضل سعر.

يُنصح المتعاملون الراغبون في تحويل العملة أو الاستثمار في الدينار الكويتي بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل دوري، لضمان تحقيق أفضل استفادة من تحركات السوق.

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