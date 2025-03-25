انخفاض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم 25 مارس 2025

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنوك العاملة في السوق المصري، ويرصد الموجز الأسعار.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 164.531 جنيه مصري

سعر البيع: 160.667 جنيه مصري

معدل التغير: انخفاض طفيف بقيمة 0.28 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي سجل 164.809 جنيه مصري.

أفضل البنوك في سعر الدينار الكويتي

أفضل بنك للشراء: بنك كريدي أجريكول بسعر 164.42 جنيه مصري.

أفضل بنك للبيع: بنك HSBC بسعر 164.2 جنيه مصري.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم

البنك الأهلي المصري: شراء 164.578 | بيع 163.352

بنك مصر: شراء 164.578 | بيع 163.56

بنك القاهرة: شراء 164.578 | بيع 163.457

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 164.578 | بيع 161.888

HSBC: شراء 164.64 | بيع 164.2

بنك الإسكندرية: شراء 164.578 | بيع 157.841

بنك QNB: شراء 164.563 | بيع 157.397

بنك الاستثمار العربي: شراء 167.97 | بيع 157.781

بنك التعمير والإسكان: شراء 164.743 | بيع 159.037

أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر الشراء: 164.39 جنيه مصري

سعر البيع: 163.07 جنيه مصري

أسعار الدينار الكويتي وفقًا للكميات المختلفة

لمن يرغب في معرفة تكلفة مبالغ محددة بالدينار الكويتي وفقًا لسعر مصرف أبو ظبي الإسلامي:

5 دينار كويتي: 822.66 جنيه مصري

10 دينار كويتي: 1,645.31 جنيه مصري

25 دينار كويتي: 4,113.28 جنيه مصري

50 دينار كويتي: 8,226.55 جنيه مصري

100 دينار كويتي: 16,453.1 جنيه مصري

500 دينار كويتي: 82,265.5 جنيه مصري

1000 دينار كويتي: 164,531 جنيه مصري

تحليل اقتصادي

التراجع الطفيف في سعر الدينار الكويتي يأتي وسط حالة من التقلبات في سوق الصرف المصري، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل أبرزها:

توازن العرض والطلب على العملة الكويتية.

تحركات الأسواق العالمية وخاصة في دول الخليج.

توجهات البنك المركزي المصري في إدارة احتياطي النقد الأجنبي.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن يستمر الدينار الكويتي في نطاق التذبذب الحالي مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، مع احتمالية تحسن السعر في حال زيادة تدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصري أو ارتفاع الطلب على الدينار الكويتي محليًا.

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