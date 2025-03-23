سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-3-2025 مقابل الجنيه المصري

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم، الأحد 23 مارس 2025، تغييرات ملحوظة أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، حيث يختلف سعر الدينار الكويتي حسب البنك، حيث سجلت الأسعار في بعض البنوك الكبرى تفاوتاً طفيفاً بين الشراء والبيع.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23 مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.416جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.871جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.484 جنيهاً للشراء، 163.284 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.351جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.334جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.239جنيهاً للشراء، 163.284جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.809جنيهاً للشراء، 160.73جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.35جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.622جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.484 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.664جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.06جنيهاً للشراء، والبيع 157.055جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.1جنيهاً للشراء، والبيع 163.63جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.27 جنيهاً للشراء، والبيع 156.643 جنيهاً



سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.35جنيهاً للشراء، والبيع 153.12جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني



وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.896جنيهاً للشراء، والبيع 154.999جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.35 جنيهاً، والبيع 163.90جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.38جنيهاً، بيع 163.94جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.705جنيهاً، والبيع 157.531 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.304 جنيهاً، والبيع 159.866جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.38جنيهاً، والبيع 163.94جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.38جنيهاً، بيع 163.94 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء



ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.27 جنيهاً والبيع 162.95جنيهاً.

1 دينار كويتى 164.24 جنيه مصري

5 دينار كويتى 821.2 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,642.39 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,105.98 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,211.95 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,423.9 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,635.85 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,847.8 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,059.75 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,271.7 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,119.5 جنيه مصري

700 دينار كويتى 114,967.3 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,239 جنيه مصري

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