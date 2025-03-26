سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-3-2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 تغيرات طفيفة مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حيث واصل الدينار استقراره النسبي وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمواطنين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الصرف.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26 مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.578جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.083جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.578جنيهاً للشراء، 163.352 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.122جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.213جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.106 جنيهاً للشراء، 163.231جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.531جنيهاً للشراء، 160.667جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.111جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.622جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.578 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.888جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.563 جنيهاً للشراء، والبيع 157.397 جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.422جنيهاً للشراء، والبيع 163.283جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.53جنيهاً للشراء، والبيع 156.891 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.471جنيهاً للشراء، والبيع 153.303جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.656جنيهاً للشراء، والبيع 157.768جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.578 جنيهاً، والبيع 164.131جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.21جنيهاً، بيع 163.88جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.771جنيهاً، والبيع 157.594 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.789 جنيهاً، والبيع 160.478جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.64جنيهاً، والبيع 164.2جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.2 جنيهاً والبيع 162.88جنيهاً

1 دينار كويتى 164.11 جنيه مصري

5 دينار كويتى 820.53 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,641.06 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,102.65 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,205.3 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,410.6 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,615.9 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,821.2 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,026.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,231.8 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,053 جنيه مصري

700 دينار كويتى 114,874.2 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,106 جنيه مصري

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