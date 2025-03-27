سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الخميس 26 مارس 2025

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025، مقارنةً بأسعار الأمس، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أفضل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

أفضل بنك للشراء: المصرف المتحد بسعر 164.06 جنيه

أفضل بنك للبيع: بنك الشركة المصرفية (سايب) بسعر 163.72 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: شراء 164.078 | بيع 163.148

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: شراء 164.115 | بيع 163.114

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: شراء 164.089 | بيع 157.56

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: شراء 164.057 | بيع 153.03

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 164.655 | بيع 154.707

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 164.07 | بيع 163.72

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: شراء 167.638 | بيع 157.469

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: شراء 164.089 | بيع 158.785

أسعار تحويل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

1 دينار كويتي = 163.75 جنيه مصري

5 دنانير كويتية = 818.75 جنيه مصري

10 دنانير كويتية = 1,637.5 جنيه مصري

25 دينار كويتي = 4,093.75 جنيه مصري

50 دينار كويتي = 8,187.5 جنيه مصري

100 دينار كويتي = 16,375 جنيه مصري

500 دينار كويتي = 81,875 جنيه مصري

1000 دينار كويتي = 163,750 جنيه مصري

يُذكر أن أسعار العملات قد تشهد تغيرات مستمرة على مدار اليوم وفقاً لتقلبات السوق والعرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم الخميس 27 مارس 2025 انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بتعاملات الأمس، حيث بلغ سعر الشراء 163.75 جنيه، بينما سجل سعر البيع 162.43 جنيه، يأتي ذلك بعد تراجع قيمته بمقدار 0.19 جنيه مقارنةً بالسعر المسجل أمس والذي بلغ 163.94 جنيه.

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