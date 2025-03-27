هبوط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-3-2025 داخل البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت المواقع الرسمية للبنوك عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه, والذي شهد حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025.

سعر سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز” سعر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.467 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 13.4616 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند 13.4581 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) إلى 13.4483 جنيهًا للشراء و13.4946 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4483 جنيهًا للشراء و13.4768 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.4416 جنيهًا للشراء و13.489 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 13.438 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي عند 13.438 جنيهًا للشراء و13.4646 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4255 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4175 جنيهًا للشراء و13.4879 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.4175 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 13.4173 جنيهًا للشراء و13.4879 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.41 جنيهًا للشراء و13.48 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.408 جنيهًا للشراء و13.4959 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة إلى 13.3947 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 13.392 جنيهًا للشراء و13.486 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.3854 جنيهًا للشراء و13.4959 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.3755 جنيهًا للشراء و13.5059 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.3316 جنيهًا للشراء و13.5124 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB عند 13.26 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4943 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0216 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

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