تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025, ليسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.4974 جنيهًا، يليه البنك الأهلي الكويتي عند 13.492 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4974 جنيهًا للشراء و13.5217 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 13.492 جنيهًا للشراء و13.519 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.4894 جنيهًا للشراء و13.5164 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.4859 جنيهًا للشراء و13.5229 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 13.475 جنيهًا للشراء و13.5213 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4673 جنيهًا للشراء و13.5187 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB عند 13.4655 جنيهًا للشراء و13.5137 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4619 جنيهًا للشراء و13.5137 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 13.4468 جنيهًا للشراء و13.5172 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4414 جنيهًا للشراء و13.5137 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4414 جنيهًا للشراء و13.5145 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 13.4412 جنيهًا للشراء و13.5145 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.44 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 13.433 جنيهًا للشراء و13.5209 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.4196 جنيهًا للشراء و13.5137 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة عند 13.4186 جنيهًا للشراء و13.5137 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.4066 جنيهًا للشراء و13.5187 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 13.4008 جنيهًا للشراء و13.5321 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.358 جنيهًا للشراء و13.5391 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB عند 13.29 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1403 جنيهًا للشراء و13.5134 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد إلى 13.0448 جنيهًا للشراء و13.5173 جنيهًا للبيع.

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