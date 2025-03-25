سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 25 مارس 2025

يواصل سعر الريال السعودي استقراره النسبي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة، وتتراوح أسعار شراء الريال السعودي ما بين 13.43 جنيه و13.50 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع ما بين 13.50 جنيه و13.52 جنيه، ويستعرض الموجز الأسعار.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء للريال السعودي عند مستوى 13.50 جنيه، مع سعر بيع بلغ 13.52 جنيه. ويعد ذلك من أعلى الأسعار المتوفرة في السوق المصري اليوم.

أقل سعر لشراء الريال السعودي

في المقابل، سجلت مجموعة من البنوك أقل سعر شراء للريال السعودي عند 13.43 جنيه، من بينها بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، بنك فيصل الإسلامي، وبنك مصر، مع سعر بيع تراوح بين 13.51 و13.52 جنيه.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المتحد: سجل الريال السعودي 13.48 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي: بلغ سعر الشراء 13.48 جنيه، وسعر البيع 13.51 جنيه.

المصرف العربي الدولي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

بنك نكست: بلغ السعر 13.46 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: استقر سعر الشراء عند 13.46 جنيه، والبيع عند 13.51 جنيه.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 13.46 جنيه، وسعر البيع 13.52 جنيه.

ميد بنك: ارتفع السعر ليسجل 13.44 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: سجل 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ السعر 13.43 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: استقر السعر عند 13.43 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل الريال 13.43 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ السعر 13.43 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: استقر السعر عند 13.43 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.



العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي

تتأثر أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية بعدة عوامل، أبرزها الطلب المتزايد خلال موسم العمرة وشهر رمضان، بجانب التغيرات في أسعار العملات الأجنبية في الأسواق العالمية، وتحركات البنك المركزي المصري.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار استقرار سعر الريال السعودي في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية ارتفاع طفيف في الأسعار مع اقتراب موسم الحج وزيادة الطلب على العملة.

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