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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. ارتفاع طفيف قبل ليلة القدر

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الارباء  26 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع طفيف في بعض البنوك، تزامنًا مع زيادة الطلب على العملة السعودية بسبب توافد المعتمرين خلال العشر الأواخر من رمضان، خاصة لإدراك ليلة القدر في الحرم المكي.

ويرصد الموجز اسعار الريال السعودي في التقرير التالي 

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وبحسب آخر تحديثات البنوك المصرية، جاءت أسعار الريال السعودي كالتالي:

البنك المركزي المصري: 13.47 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.42 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.45 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 13.15 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.40 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.41 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.


وتشهد أسعار الريال السعودي تذبذبًا طفيفًا خلال هذه الفترة، نظرًا لزيادة الطلب في السوق المصرفية المصرية، خاصة مع ارتفاع أعداد المعتمرين خلال موسم رمضان.

يُذكر أن البنوك المصرية توفر تحديثات مستمرة لأسعار العملات وفقًا لحركة السوق العالمية والعرض والطلب المحلي.

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