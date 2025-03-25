عاجل | تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار الآن.. تشهد سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا في منتصف التعاملات، وذلك بعد فترة من التقلبات التي شهدتها السوق المصرية.

ويأتي هبوط سعر الدولار الآن في ظل عدة عوامل اقتصادية، من بينها تدفقات النقد الأجنبي الأخيرة، وتراجع الضغوط التضخمية، وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري.

سعر الدولار الآن

ولعل من أبرز أسباب تراجع سعر الدولار الآن تدفقات النقد الأجنبي فقد شهدت مصر تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي، مما ساهم في زيادة المعروض من الدولار في السوق، وتراجع الضغوط التضخمية فقد بدأت معدلات التضخم في مصر في التراجع، مما قلل من الضغط على الجنيه المصري، وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري حيث بدأت الثقة في الاقتصاد المصري في التحسن، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي ظل التراجع العالمي للدولار، على المستوى العالمي، فقد شهد سعر الدولار الآن تراجعًا أمام عدة عملات، نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.

ومن المتوقع أن يساهم تراجع سعر الدولار الآن في تخفيف الضغوط التضخمية، إذ يؤدي إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الأساسية والطاقة، ما يساعد على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.

ويؤدي هذا التراجع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، حيث يقلل من الضغط على الميزانية العامة للدولة، ويساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن سوق الصرف يمكن أن يشهد تقلبات في أي وقت، وذلك بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة.

الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصبل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء الموافق 25-3-2025، في البنوك والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

و تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ونزل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وهبط سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وانخفض سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبي

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