سعر الذهب اليوم للبيع والشراء وعيار 21 يسجل رقمًا مفاجئًا

شهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث سجلت أسعار البيع والشراء تباينًا طفيفًا في مختلف الأعيرة، مع استمرار حركة السوق تحت تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

جاءت تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصري على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 24 سجل 4886 جنيهًا للشراء و4868 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 22 بلغ 4479 جنيهًا للشراء و4463 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، سجل 4275 جنيهًا للشراء و4260 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 18 سجل 3664 جنيهًا للشراء و3652 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 14 بلغ 2850 جنيهًا للشراء و2841 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

الجنيه الذهب سعر 34200 جنيه للشراء و34185 جنيهًا للبيع.

أونصة الذهب بلغت 3018 دولارًا للشراء و3017.5 دولارًا للبيع.

اقتراب اجتماع البنك المركزي

وتأتي هذه الأسعار وسط توقعات بحدوث تغييرات محتملة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ترقب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق.

يُشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، أبرزها التغيرات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وحالة العرض والطلب على أعيرة الذهب المختلفة في السوق المحلي، ويُعد عيار 21 هو الأكثر رواجًا بين المصريين نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، ما يجعله الخيار الأكثر شعبية للمستهلكين.

وتنصح بعض التوقعات بأن يكون الوقت الحالي مناسبًا لشراء الذهب، خصوصًا لمن يخططون للاستثمار في أعيرة الذهب المختلفة، تحسبًا لأي ارتفاعات محتملة في الأسعار الفترة المقبلة.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا

يعود هذا الانخفاض إلى صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ أسبوعين، مما يقلل من إقبال المستثمرين على شراء الذهب. كما تلقي السياسة الحذرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين بظلالها على أسواق المعادن.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

مع اقتراب عيد الفطر وزيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كهدايا ومناسبات خاصة، من المتوقع حدوث تحركات في الأسعار المحلية. وفي الوقت نفسه، تبقى أعين المستثمرين على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الأمريكية التي تتحكم بشكل مباشر في اتجاه الذهب عالميًا.

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