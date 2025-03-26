تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت المواقع الرسمية للبنوك عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه, والذي شهد حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.

سعر سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4769 جنيهًا للشراء و13.5039 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.4663 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند 13.4659 جنيهًا للشراء و13.502 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 13.459 جنيهًا للشراء و13.5053 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4558 جنيهًا للشراء و13.4836 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4513 جنيهًا للشراء و13.4779 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 13.4469 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4414 جنيهًا للشراء و13.5047 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة عند 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4228 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 13.4226 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.413 جنيهًا للشراء و13.5012 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 13.41 جنيهًا للشراء و13.48 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.3989 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 13.394 جنيهًا للشراء و13.4879 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.3815 جنيهًا للشراء و13.5127 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 13.3775 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB إلى 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد عند 13.0268 جنيهًا للشراء و13.4987 جنيهًا للبيع.

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