سعر الدولار اليوم الخميس 27-3-2025 في البنوك.. بعد تراجعه أمس

سعر الدولار اليوم.. أعلنت المواقع الرسمية للبنوك عن سعر الدولار مقابل الجنيه, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025 , عقب آخر تراجع سجله أمس.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الخميس 27 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.50 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.49 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 50.49 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري إلى 50.49 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

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