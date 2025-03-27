مميزات وشروط الحصول على القرض الحسن .. دعم مالي بلا فوائد

تعد القروض الحسنة واحدة من أهم الأدوات المالية التي توفر الدعم للأفراد والأسر لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، حيث تقدم تمويلًا ماليًا بدون فوائد أو رسوم إضافية، مما يجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونسرد التفاصيل عبر الموجز.

ما هو القرض الحسن؟

هو تمويل يُمنح للأفراد دون أي فائدة، ويلتزم المقترض بسداد المبلغ الأصلي فقط خلال فترة زمنية متفق عليها.

يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الفئات المستحقة للحصول على القرض الحسن

تشمل الفئات المستحقة ما يلي:

ذوو الدخل المحدود: لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.

الشباب: لدعمهم في إقامة مشاريع صغيرة أو استكمال تعليمهم.

الأسر المتعثرة: لتغطية التكاليف غير المتوقعة كالعلاج أو الأزمات المالية.

المتضررون من الكوارث: مثل الحوادث المفاجئة أو الأزمات الطبيعية.

شروط الحصول على القرض الحسن

تختلف الشروط وفقًا للجهة المانحة، لكنها تتضمن غالبًا:

تقديم إثبات لحاجة المقترض، مثل بيان بالدخل الشهري أو ظروفه المالية.

تقديم ضمانات محدودة لضمان جدية السداد.

توافق المشروع أو الغرض من القرض مع القيم الاجتماعية والإنسانية.

أبرز الجهات التي تقدم القروض الحسنة في مصر

1. بنك ناصر الاجتماعي

الفئات المستحقة: العاملون بالقطاع الحكومي، أصحاب المعاشات، وورثة المعاشات.

الشروط:

للموظفين: ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات، وتقديم ضامن من الجهاز الإداري للدولة، وتحويل الراتب للبنك.

لأصحاب المعاشات: تحويل المعاش للبنك، وفي حالة المعاش المستحق يجب تقديم ضامن.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن.

الرقم التأميني لكلا الطرفين.

2. بنك فيصل الإسلامي المصري

مميزات القرض:

تمويل يبدأ من 5,000 إلى 500,000 جنيه مصري.

فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

الشروط:

لأصحاب المهن الحرة: تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.

التأمين على الحياة من خلال مؤسسة بنك فيصل الإسلامي.

القرض يُمنح مرة واحدة فقط.

3. بنك مصر

مميزات القرض:

يمنح القرض على أساس الشهادة الإسلامية.

فترة سداد تصل إلى 12 شهرًا.

الشروط:

امتلاك شهادة إسلامية لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.

ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

يتم رد القرض دفعة واحدة.

مصاريف إدارية 7 جنيهات لكل 1,000 جنيه.

4. بنك HSBC بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي

مميزات القرض:

يُمنح بدون فوائد أو عمولات لدعم الشباب.

الشروط:

تقديم المستندات المطلوبة، مثل صورة البطاقة، عقد السكن، وضمان الممتلكات.

يتم تقديم الملف إلى البنك، والرد خلال 24 ساعة.

5. جمعية رسالة

مميزات القرض:

تتراوح قيمة القرض بين 500 إلى 5,000 جنيه مصري.

بدون فوائد أو رسوم إدارية.

الشروط:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

القرض متاح أيضًا للمطلقات والأرامل.

أهمية القروض الحسنة

دعم الأفراد والأسر في مواجهة الأزمات المالية دون تحمل أعباء الفوائد.

تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى ديون مرتفعة التكلفة.

الحد من اللجوء إلى القروض ذات الفوائد العالية التي تزيد من معاناة المقترضين.

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