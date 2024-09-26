طريقة وخطوات التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف.. اعرف الأوراق المطلوبة

اعرف طريقة التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف…يرغب العديد من المواطنين في معرفة طريقة التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف، وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة ضخ 50 مليون جنيه قروض حسنة من الموارد الذاتية بدون أي فوائد.

يستعرض لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية طريقة التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف.

خطوات الحصول على القرض

تبدأ أولى خطوات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف صرف استمارة القرض، ويمكن الحصول على استمارة القرض من إدارة الشئون المالية أو طبعها من الموقع الإلكتروني للوزارة.

إعداد المستندات، وهي كالتالي:

يرفق المتقدم للحصول على القرض ببيان مفردات المرتب الخاصة بالعامل معتمد بخاتم شعار الجمهورية. صورة من بطاقة الرقم القومي. مستند مؤيد لسبب طلب القرض، مثل: تقرير طبي «في حالة المرض». منح العميل ثلاثة شهور من الراتب الأساسي في الحالات العادية.- منح العميل أربعة شهور من الراتب الأساسي في حالات المرض والزواج على ألا يكون مضى على قسيمة الزواج أكثر من سنتين. إرفاق المستند المؤيد لسبب طلب القرض سواء كان بسبب مرضي فيتم إرفاق (تقرير طبي أو وثيقة زواج حديثة إذا كان من أجل مساعدة في الزواج).

وبعد استكمال كل هذه المستندات، تقوم بتسليم الاستمارة مع المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.

من هم المستحقين للقرض؟

وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي، على أن القرض يتم تقديمه لأبنائها من العاملين في وزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أنه قامت بتوضبح أخر، أن يتم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة «الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب»، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء.

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