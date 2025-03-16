شروط الحصول على القرض الحسن بدون فوائد.. اعرف قيمته

القرض الحسن .. تعتبر القروض الحسنة إحدى الوسائل المالية التي تساعد المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث توفر تمويلاً ماليًا دون فرض فوائد أو رسوم إضافية، مما يجعلها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامي.

وتعد القروض الحسنة، فرصة مثالية للأفراد ذوي الدخل المحدود، والشباب الراغبين في بدء مشاريعهم، والأسر المتعثرة، بالإضافة إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الأزمات المفاجئة، ويوضح الموجز في التقرير التالي شروط الحصول على قرض حسن

ما هو القرض الحسن؟

القرض الحسن هو تمويل يُمنح للأفراد دون أي فائدة، ويُلزم المقترض بسداد المبلغ الأصلي فقط خلال فترة زمنية متفق عليها، ويهدف هذا النوع من القروض إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الفئات المستحقة للحصول على القرض الحسن

تتنوع الفئات التي تستفيد من القروض الحسنة، وتشمل:

ذوو الدخل المحدود: لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.

الشباب: لدعمهم في إقامة المشاريع الصغيرة أو استكمال تعليمهم.

الأسر المتعثرة: لتغطية التكاليف غير المتوقعة مثل العلاج أو الأزمات المالية.

المتضررون من الكوارث: مثل الأزمات الطبيعية أو الحوادث المفاجئة.

شروط الحصول على القرض الحسن

تختلف شروط القروض الحسنة وفقًا للجهة المانحة، وتحدد كالتالي:

تقديم إثبات لحاجة المقترض، مثل الدخل الشهري أو الظروف المالية.

تقديم ضمانات محدودة لضمان جدية السداد.

توافق المشروع أو الغرض من القرض مع القيم الاجتماعية والإنسانية.

بنك ناصر الاجتماعى



أبرز الجهات التي تقدم القروض الحسنة في مصر

1. بنك ناصر الاجتماعي

الفئات المستحقة: العاملون بالقطاع الحكومي، أصحاب المعاشات، وورثة المعاشات.

شروط الحصول على القرض

للموظفين: ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات، وتقديم ضامن من الجهاز الإداري للدولة، وتحويل الراتب للبنك.

لأصحاب المعاشات: تحويل المعاش للبنك، وفي حالة المعاش المستحق يجب تقديم ضامن.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن.

الرقم التأميني لكلا الطرفين.

2. بنك فيصل الإسلامي المصري

مميزات القرض:

تمويل يبدأ من 5,000 إلى 500,000 جنيه مصري.

فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

شروط الحصول على القرض:

لأصحاب المهن الحرة: تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.

التأمين على الحياة من خلال مؤسسة بنك فيصل الإسلامي.

القرض يُمنح مرة واحدة فقط.

3. بنك مصر

مميزات القرض:

يمنح القرض على أساس الشهادة الإسلامية.

فترة سداد تصل إلى 12 شهرًا.

شروط الحصول على القرض:

امتلاك شهادة إسلامية لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.

ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

يتم رد القرض دفعة واحدة.

مصاريف إدارية 7 جنيهات لكل 1,000 جنيه.

4. بنك HSBC بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي

مميزات القرض:

القرض يُمنح بدون فوائد أو عمولات لدعم الشباب.

شروط الحصول على القرض:

تقديم المستندات المطلوبة، مثل صورة البطاقة، عقد السكن، وضمان الممتلكات.

يتم تقديم الملف إلى البنك، والرد خلال 24 ساعة.

5. جمعية رسالة

مميزات القرض:

قيمة القرض تتراوح بين 500 إلى 5,000 جنيه مصري.

بدون فوائد أو رسوم إدارية.

شروط الحصول على القرض:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

القرض متاح أيضًا للمطلقات والأرامل.

أهمية القروض الحسنة

تساهم القروض الحسنة في:

دعم الأفراد والأسر في مواجهة الأزمات المالية دون تحمل أعباء الفوائد.

تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى ديون مرتفعة التكلفة.

الحد من اللجوء إلى القروض ذات الفوائد العالية التي تزيد من معاناة المقترضين.

تعتبر القروض الحسنة حلًا مثاليًا لمن يحتاج إلى تمويل دون فوائد، حيث توفر العديد من البنوك والجمعيات هذه القروض بشروط ميسرة، ومع ذلك، تختلف الشروط والمميزات من بنك لآخر، لذا يُفضل التواصل المباشر مع الجهات المانحة للحصول على المعلومات الأحدث والأدق.

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