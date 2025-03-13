تفاصيل عروض بنك أبوظبي الأول مصر لـ قرض السيارة.. اعرف الشروط

قرض السيارة.. يقدم بنك أبوظبي الأول - مصر برنامجًا متميزًا لتمويل السيارات، مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة أو مستعملة، ويتميز القرض بشروط مرنة ومزايا تنافسية تتيح للعملاء اقتناء سياراتهم بسهولة، مع خيارات تمويل تناسب مختلف الفئات.

فيما يلي يقدم الموجز نظرة شاملة على مميزات القرض، الشروط المطلوبة، وإجراءات التقديم للحصول على تمويل السيارة من بنك أبوظبي الأول - مصر.

مميزات قرض السيارة من بنك أبوظبي الأول

قرض السيارة



1. قيمة تمويل مرتفعة تناسب جميع الفئات



يوفر البنك تمويلاً يصل إلى 3,000,000 جنيه مصري، مما يمنح العملاء حرية اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

للسيارات المستعملة، يتيح البنك تمويلاً يصل إلى 1,500,000 جنيه مصري، مما يتيح خيارات واسعة للراغبين في شراء سيارات بحالة جيدة.



2. نسبة تمويل تنافسية



يغطي البنك حتى 90% من قيمة السيارة الجديدة، مما يقلل من العبء المالي على العميل عند الشراء.

بالنسبة للسيارات المستعملة، يصل تمويل البنك إلى 60% من قيمة السيارة، بشرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات.

لعملاء نظام حساب الراتب، يمكن تمويل السيارة بنسبة 100% دون الحاجة إلى دفعة مقدمة.



3. مرونة في السداد



يوفر البنك فترات سداد تصل إلى 60 شهرًا، مما يسمح بتوزيع تكلفة السيارة على أقساط مريحة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

يمكن دفع مقدم يبدأ من 10% وحتى 70%، مما يمنح العميل مرونة في اختيار خطة الدفع وفقًا لإمكانياته المالية.



4. أسعار فائدة جذابة



يقدم البنك أسعار فائدة تنافسية تبدأ من 14% إلى 18% متناقصة سنويًا، مما يضمن للعملاء تكلفة تمويل عادلة ومناسبة.



شروط الحصول على قرض السيارة



للتقديم على قرض السيارة، يجب استيفاء بعض الشروط الأساسية:

1. الحد الأدنى للسن

21 عامًا للموظفين.

25 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.

2. المستندات المطلوبة

للمصريين: بطاقة رقم قومي سارية.

للأجانب: جواز سفر ساري مع إقامة سارية.

للموظفين: خطاب من جهة العمل يوضح تفاصيل الوظيفة والدخل، أو كشف حساب بنكي يوضح الدخل الشهري.

لأصحاب الأعمال الحرة: سجل تجاري حديث، بطاقة ضريبية سارية، وكشف حساب بنكي للأشهر الستة الأخيرة.



كيفية التقديم على قرض السيارة؟



يحرص بنك أبوظبي الأول - مصر على توفير إجراءات ميسرة وسريعة للحصول على تمويل السيارة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. التواصل مع البنك



زيارة أقرب فرع من بنك أبوظبي الأول - مصر.

الاتصال بخدمة العملاء للحصول على استشارة مخصصة ومعلومات حول تفاصيل القرض.



2. تجهيز المستندات المطلوبة



تحضير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمقيمين.

إعداد المستندات الداعمة مثل خطاب جهة العمل أو السجل التجاري والكشف البنكي.



3. تقديم الطلب



ملء استمارة طلب قرض السيارة المتاحة في فروع البنك أو عبر موقعه الإلكتروني.

إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب المقدم.



4. انتظار الموافقة



يقوم البنك بمراجعة الطلب والمستندات المقدمة.

يتم إخطار العميل بحالة الطلب والمراحل التالية لإتمام إجراءات التمويل.

قرض السيارة



لماذا تختار قرض السيارة من بنك أبوظبي الأول - مصر؟



تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه لشراء سيارات جديدة ومستعملة.

نسبة تمويل تصل إلى 100% لعملاء حساب الراتب.

فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا.

أسعار فائدة تنافسية تبدأ من 14% متناقصة سنويًا.

إجراءات ميسرة وسريعة للموافقة على قرض السيارة.

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