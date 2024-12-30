وزارة الأوقاف توضح الشروط وطريقة الحصول على قرض حسن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إمكانية التقدم لـ قرض حسن بإجمالي 25 مليون جنيه، دون أي مصروفات إدارية أو فوائد، يلتزم المستفيدون بسداد أصل القرض فقط، وفق نظام منظم يضمن استدامة المشروع وتدوير الموارد، وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم العاملين، خاصة المتزوجين حديثًا سواء من الموظفين أو أبنائهم، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.

الفئات المستفيدة من القرض الحسن

تستهدف الوزارة عبر هذه المبادرة عدة فئات من العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، ومن بينها:

العاملون في وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

موظفو ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها.

العاملون في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.

قرض حسن

الحالات التي تشملها مبادرة الحصول على قرض حسن

رفعت الوزارة سقف الحصول على قرض حسن إلى 25 ألف جنيه للفئات التالية:

ذوو الهمم.

حالات الزواج الحديث للموظف أو أحد أبنائه.

المصابون بأمراض مزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.

كيفية التقديم للحصول على قرض حسن

للحصول على قرض حسن، يمكن للراغبين زيارة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف من خلال الرابط المخصص.

ويستعرض الموجز، الشروط الأساسية للتقديم على النحو التالي..

أن يكون المتقدم من العاملين بالوزارة أو الجهات التابعة لها.

أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الخدمة، مع تعيينه على درجة مالية.

تشمل شروطًا خاصة للعاملين الذين أمضوا بين ثلاث وأربع سنوات في الخدمة.

الشروط الخاصة بكل فئة

الفئة الأولى: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة.

الحد الأقصى للقرض: 25 ألف جنيه.

مدة السداد: 40 شهرًا.

الشروط

أن لا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن 3 سنوات.

عدم الجمع بين هذا القرض وأي قروض أخرى.

تسديد القروض السابقة قبل الحصول على قرض جديد.

الفئة الثانية: العاملون بخدمة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات

الحد الأقصى للقرض: 15 ألف جنيه.

مدة السداد: 40 شهرًا.

الشروط

أن لا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن 3 سنوات.

عدم الاستفادة من قروض مصرفية أخرى.

الفئة الثالثة: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

الحد الأقصى للحصول على قرض حسن: 20 ألف جنيه.

مدة السداد: 30 شهرًا.

الشروط

تقديم إثبات بتحويل المرتب من بنك مصر.

ألا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن 3 سنوات.

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 15 عامًا.

مميزات القرض الحسن

بدون فوائد: لا تفرض أي فوائد على القرض.

عدم وجود مصروفات إدارية: يمنح القرض دون تحميل المستفيد أي أعباء إضافية.

دعم التكافل الاجتماعي: يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية.

خطوات التقديم

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.

الاطلاع على المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب بعد التأكد من استيفاء الشروط الخاصة بكل فئة.

تؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في دعم العاملين وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المبادرات النوعية التي تعظم الاستفادة من مواردها الذاتية.

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