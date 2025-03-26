ترامب يوقع على أمراً تنفيذياً بتغيير نظام الإنتخابات الفيدرالي

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا شاملاً لإصلاح نظام الإنتخابات في الولايات المتحدة، ليشمل تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية والمطالبة بإستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الأمر يشمل تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية

وبموجب الأمر إن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية" ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية.

كمايهدد الأمر أيضاً بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي.



ومن المتوقع أن تفجر تلك الخطوة صدام بالغ بين ترامب و منظمات حقوق التصويت، لكنها تعبر نظرة ترامب التي لا تخلو من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية في بلاده .



ترامب يجب علينا إصلاح نظامن الإنتخابي

و صرّح ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة"، مؤكدا أنه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".



خطوة غير قانونية لكنها محاولة لإصلاح نظام الإنتخابات الفيدرالي



وبحسب فرانس 24 فإن تلك الخطوة تأتي بمثابة محاولة للحد من التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث يرغب الرئيس، الأمريكي دونالد ترامب، في فرص ضوابط أكثر صرامة على النظام الإنتخابي في البلاد تشمل قيوداً مستحدثة وشروطا جديدة لتسجيل الناخبين.



وذلك على الرغم من تحذير عدد من الخبراء القانونيين من أن تلك الخطوة تشكل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفدرالية، لكن ترامب يُصر على المُضي قدُماً نحو ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وهو إصلاح يطالب به منذ سنوات عدة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم. فيما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.

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