المتحدثة بإسم البيت الأبيض : مازلنا نراقب عن كثب تحركات إدارة الشرع

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب تصرفات القادة السوريين، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



واشنطن تراقب عن كثب تحركات الإدارة السورية لتتمكن من تحديد موقفها من إدارة الشرع

و ذلك في وقت تعمل فيه واشنطن على تحديد سياستها المستقبلية وتُواصل دعوتها إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.



وأضافت بروس في إفادة صحفية يومية "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".

وكانت الولايات المتحدة قد حثت السلطات السورية على محاسبة "إرهابيين إسلاميين متطرفين" نفذوا عمليات قتل في سوريا وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

الولايات المتحدة تتحرك بحذر تجاه رفع العقوبات

بدوره فقد أكد وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "تندد الولايات المتحدة بإرهابيين إسلاميين متطرفين من بينهم متشددون أجانب قتلوا أشخاصاً في غرب سوريا في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف "يجب على السلطات المؤقتة في سوريا أن تحاسب مرتكبي هذه المجازر ضد المجتمعات الأقلية في سوريا".



و كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق .



و أوضح المسؤولون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات. بدوره فقد لفت، ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".

فيما تتمسك إدارة ترامب بموقفها بأن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية تضمن تشكيل حكومة أكثر شمولًا، كشرط أساسي لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي.

هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في يناير الماضي إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة الحكم.

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