أردوغان يبحث هاتفياً مع ترامب مسألة رفع العقوبات عن سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عدد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، و سبل تعزيز الجهود المشتركة لإستعادة الإستقرار في سوريا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



أردوغان شدد على ضرورة بذل الجهود لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

وأكد “أردوغان” خلال الإتصال على أهمية تعاون البلدين في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم الجهود التى تهدف إلى تعزيز الاستقرار من خلال تمكين الإدارة الجديدة وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



كما جدد الرئيس التركي دعم بلاده للمبادرات الحاسمة التي يتخذها ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا استمرار تركيا في السعي لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

و كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق .

أوضح مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.

بدوره فقد لفت، ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".

أردوغان يؤكد على تطلعه لدعم واشنطن لجهود بلاده في مكافحة الإرهاب

ولفت “أردوغان” إلى تتطلعه لتقدير الولايات المتحدة لجهود تركيا في مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع أنقرة لإتخاذ خطوات مشتركة في هذا الشأن، كما تم بحث التعاون العسكري وصفقات الأسلحة بين البلدين، حيث جدد مطالبة تركيا بإنهاء العقوبات المرتبطة بشراء منظومة S-400 الروسية.



جدير بالذكر أن شراء تركيا منظومة S-400 الروسية كان سبب في توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الخطوة بأنها تهديد لأنظمة حلف الناتو الدفاعية، ورغم التحذيرات الأمريكية، أتمت تركيا الصفقة مما أدى الى فرض العديد من العقوبات عليها. وتسعى تركيا حاليًا الى إنهاء هذه العقوبات المفروضة عليها، والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصناعة الدفاعية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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