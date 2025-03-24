زوجة نائب ترامب تستعد لزيارة جرينلاند على رأس وفد أمريكي

أعلن البيت الأبيض،الأحد، في بيان عن إعتزام أوشا دي فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، زيارة جرينلاند، الإسبوع المقبل المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

البيت الأبيض : من المقرر أن تتفقد السيدة دي فانس المعالم التاريخية لجرينلاند



وستستغرق زيارة دي فانس لجرينلاند نحو ثلاثة أيام تبدء من الخميس وتستمر حتى السبت برفقة نجلها ووفد أمريكي، وذلك لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث جرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الجِراء.

وأضاف البيان : "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة جرينلاند ووحدتها".

ترامب لمراسلي البيت الأبيض : أعتقد أننا نقترب من ضم جرينلاند

جدير بالذكر أن الرئيس، دونالد ترامب، يعتبر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضم جرينلاند حفاظاً على أمنها.

وكان ترامب قد أكد في معرض إجابته على سؤال لمراسلي البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن ضم الجزيرة، "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وتشير إستطلاعات الرأي إلى أن معظم سكان جرينلاند يؤيدون الإستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون إنضمامها للولايات المتحدة .

شعب جرينلاند يحطم أحلام ترامب في ضم الجزيرة

وكشفت قناة "كي إن آر" التلفزيونية قبل نحو عشرة أيام إن نتيجة فرز الأصوات في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في العاصمة نوك، قد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الذي يؤيد إستقلال الجزيرة، حيث تصدر بفارق كبير لا يمكن معه لأقرب منافسيه أن يلحق به، مما يجعله الفائز في الانتخابات.

وهو مايشكل ضربة تنهى حلم ترامب في السيطرة على الجزيرة.

إذ أدت تصريحات ترامب المستمرة في تصاعد الدعوات المطالبة للإنفصال عن الدنمارك .

إذ يسعى حزب "ناليراك" المعارض إلى البدء الفوري في إجراءات الإستقلال عن الدنمارك وتعزيز العلاقات الدفاعية مع واشنطن.

بدوره فقد إستشهد زعيم الحزب، بيليه بروبيرج، بتجربة إنفصال جرينلاند في السابق عن الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجربة البريكست، مؤكداً أن جرينلاند قد تنفصل عن الدنمارك "في غضون ثلاث سنوات".

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