بعد فوز المعارضة.. كيف أضاعت تصريحات ترامب حلمه بضم جزيرة جرينلاند

للمرة الأولى في تاريخ جزيرة جرينلاند توجهت أنظار العالم نحوها لمتابعة نتيجة إنتخاباتها البرلمانية التي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي المعارض، والذين يفضلون إنفصال جزيرتهم عن الدنمارك فهل يعني ذلك تأييدهم لحلم ترامب بضم الجزيرة للولايات المتحدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



كيف ساهمت تصريحات ترامب في إنهاء حلمه بجرينلاند

وكشفت قناة "كي إن آر" التلفزيونية إن نتيجة فرز الأصوات في العاصمة نوك، أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الذي يؤيد إستقلال الجزيرة، حيث تصدر بفارق كبير لا يمكن معه لأقرب منافسيه أن يلحق به، مما يجعله الفائز في الانتخابات.

وهو مايشكل ضربة تنهى حلم ترامب في السيطرة على الجزيرة.

إذ أدت تصريحات ترامب المستمرة في تصاعد الدعوات المطالبة للإنفصال عن الدنمارك .

إذ يسعى حزب "ناليراك" المعارض إلى البدء الفوري في إجراءات الإستقلال عن الدنمارك وتعزيز العلاقات الدفاعية مع واشنطن.



بدوره فقد إستشهد زعيم الحزب، بيليه بروبيرج، بتجربة إنفصال جرينلاند في السابق عن الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجربة البريكست، مؤكداً أن جرينلاند قد تنفصل عن الدنمارك "في غضون ثلاث سنوات".



ترامب يتعهد لشعب جرينلاند بالثراء



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد جدد رسالته إلى شعب جزيرة جرينلاند، الإثنين، بدعم فكرته للإنضمام إلى الولايات المتحدة وذلك قبيل ساعات من توجه شعب جرينلاند إلى مراكز الإقتراع.

حيث تعهد ترامب في منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" التي يملكها ، بإستثمار مليارات الدولارات لتوفير وظائف جديدة

و أضاف سنجعلكم أثرياء، وإذا اخترتم هذا، نرحب بأن تكونوا جزءً من الأمة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره فقد شارك إيلون ماسك، المسئول المقرب من ترامب ، ذلك المنشور عبر منصة إكس التي يمتلكها، مما ساهم في إنتشار الدعوة الرئاسية على نطاق أوسع.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ردود أفعال متباينة بين سكان الجزيرة إذ تأرجحت بين تعاظم روح التحدي وزيادة الشعور بالهوية الوطنية والقلق في نفس الوقت لدى سكان جرينلاند إزاء تصريحات ترامب

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