وثائق سرية تكشف خطة ترامب لترحيل المهاجرين باستخدام الضرائب

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) تستعد لدعم مسئولي الأمن الداخلي في تعقب المهاجرين الصادر بحقهم أوامر ترحيل، وفقًا لثلاثة مسئولين مطلعين على الأمر، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يمثل تحولًا في استخدام معلومات دافعي الضرائب المحمية لدعم جهود الرئيس السابق دونالد ترامب في الترحيل الجماعي للمهاجرين.

الاتفاق الضريبي الجديد

وبحسب مسودة اتفاق بين هيئة الضرائب ووكالة إنفاذ الهجرة والجمارك، ستقوم الهيئة بالتحقق من صحة العناوين المسجلة للمهاجرين المطلوب ترحيلهم، ووفقًا للصحيفة، يعتمد العديد من المهاجرين غير الموثقين على تقديم الإقرارات الضريبية، مما يوفر للحكومة بيانات عن أماكن إقامتهم وعائلاتهم وأرباب عملهم ودخلهم، وكانت هيئة الضرائب قد سهلت على المهاجرين غير القانونيين دفع الضرائب من خلال إصدار أرقام تعريف ضريبية فردية (ITINs) تمكنهم من تقديم إقراراتهم.

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وأكدت نيويورك تايمز أن القوانين الفيدرالية تفرض قيودًا صارمة على الكشف عن معلومات دافعي الضرائب، حيث سبق أن رفضت هيئة الضرائب طلبات وزارة الأمن الداخلي للحصول على بيانات حول المهاجرين غير الشرعيين، محذرةً من أن ذلك قد يشكل انتهاكًا للقوانين الفيدرالية.

استخدام بيانات الضرائب

ومع ذلك، أجرى الرئيس ترامب تغييرات في القيادة القانونية للهيئة، ويبدو أن الاتفاق الجديد أكثر تقييدًا مقارنةً بطلب سابق كان يهدف إلى تسليم المعلومات مباشرةً بدلاً من مجرد التحقق من العناوين، ولا تزال المفاوضات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، في حين رفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة، المشرفة على هيئة الضرائب، التعليق على الأمر.

ترامب

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطلان قرارات العفو التي أصدرها سلفه جو بايدن في الساعات الأخيرة من رئاسته المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

عم ترامب بأن قرارات العفو، الموقعة بإستخدام جهاز نسخ توقيع الشخص، نُفذت دون موافقة بايدن المباشرة أو علمه بها.

وأشار إلى أن من سهّلوا إصدارها ربما قد ارتكبوا "جريمة"، وللمزيد أضغط هنـــــــــــا.

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