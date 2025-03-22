إسرائيل تخطر ترامب بأنه لايمكن السكوت على إمتلاك إيران للقنبلة النووية

كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



إسرائيل تهدف لتوعية ترامب من إمتلاك إيران لقنبلة نووية

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تهدف إلى توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأضاف أكسيوس أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.



خامنئي : من يحاول المساس بإيران سيتلقى صفعة مدوية

من جهته فقد أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، أن التهديدات الأمريكية لبلاده "لن تجدي نفعا"، بعدما حذر الرئيس الأمريكية، دونالد ترامب، من تحرك عسكري محتمل ضد طهران المزيد

وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة، إن طهران لا تحتاج إلى وكلاء في المنطقة، وإن الحوثيين في اليمن، "يتصرفون بشكل مستقل".



وتابع "إنهم يطلقون التهديدات... لكننا لم نبدأ قط مواجهة أو صراع مع أحد ومع ذلك، إذا تصرف أحد بخبث وبادر بذلك، فسيتلقى صفعات قوية".

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، أن التهديدات الأمريكية لبلاده "لن تجدي نفعا"،

وذلك في أعقاب تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحرك عسكري محتمل ضد طهران من أن دعمها للحوثي سينعكس عليها بضربات أمريكية مكثفة.



نتنياهو يدعو الإيرانين لإستعادة الحرية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وجه رسالة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة عيد النيروز، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والحرية

وقال نتنياهو في منشور عبر حساباته الرسمية: "عيد النوروز اقترب! أتمنى للشعب الإيراني عامًا مليئًا بالثروة والأمن والصداقة والأمل والإيمان والحرية."



وأضاف في رسالته أن "الوقت قد حان لكي تعود موارد إيران إلى شعبها، ولكي تحل الحرية الحقيقية محل القمع."



و إختتم نتنياهو رسالته قائلاً: "أتمنى أن يكون نوروزكم منتصرًا!"

وفي سياق أخر فقد كشف موقع أكسيوس، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

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