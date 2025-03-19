تقارير تكشف عن قائمة إغتيالات أمريكية لقادة إيرانيون في اليمن

كشف تقرير إعلامي نشرته صحيفة إيران إنترناشيونال ، الأربعاء، عن لائحة قادة الحرس الثوري الإيراني الذين من المتوقع استهدافهم في ضربات أمريكية في اليمن المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

من هم القادة المستهدفون

وبحسب التقرير نشرته صحيفة إيران إنترناشيونال فإن أبرز القادة الإيرانيين على لائحة الاستهداف الأمريكية هم:

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن عبد الرضا شهلايي الذي يعتبر من أكثر القادة غموضاً في الحرس الثوري، حيث رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، مما يدل على الأهمية الاستراتيجية لإغتياله .

إسماعيل قاآني

يعتبر إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، المسؤول الأعلى عن إدارة جميع المجموعات الوكيلة لإيران في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون.

فلاح زاده

وهو نائب قائد فيلق القدس، أحد القادة الذين يُحتمل إستهدافهم، نظراً لدوره في تنسيق الهجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا.

جواد غفاري

والذي كان ثاني أقوى شخصية في الحرس الثوري بسوريا بعد قاسم سليماني، وأعيد إرساله إلى سوريا لمحاولة إنقاذ نظام الأسد، لكنه فشل في مهمته .

سلاح الجو الأمريكي يستهدف معاقل الحوثي في صنعاء وصعدة

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة الحوثيين الأربعاء، بتعرّض مناطق يمنية عدة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لضربات أمريكية جديدة



و ذكر البيان: أن "عدوانا أمريكياً يستهدف العاصمة صنعاء ومحيط مدينة صعدة"، قبل أن تشير لاحقاً إلى ضربات طالت "مديرية السوادية في محافظة البيضاء".

و تأتي هذه الضربات بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات الجوية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.

ترامب يتعهد بالقضاء على الحوثيين

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا إيران للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.

وكتب ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال التي: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل إيران من حدة دعمها بالمعدات العسكرية والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".

وأضاف: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".



وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".



و أشار إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبداً سيتم القضاء عليهم تماما!".

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