البنتاجون تكشف حصيلة الموجة الأولى من هجماتها ضد الحوثي وتؤكد عملياتنا مستمرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها ، الإثنين، عن نتائج العمليات العسكرية التي تم تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن مشيرةً إلى أن تلك هي "موجة أولى" وستستمر حتى تحقيق "الأهداف المحددة"، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



البنتاجون : هجماتنا ضد الحوثي مستمرة

وأكد البيان أن : هذه العمليات ستنتهي بمجرد توقف هجمات الحوثيين.



وفي إفادة صحفية، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، أن الضربات العسكرية الأميركية في اليمن "لا تمثل هجوما بلا نهاية"، مضيفا أن الهدف منها "لا يتضمن تغيير النظام".

وأوضح أن الضربات الجوية استهدفت "البنية التحتية للحوثيين، منشآت تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مقرات لقياداتهم".

وأضافت أن أن الهدف الرئيس لهذه العمليات هو "حماية طرق الملاحة الدولية"، مشيرة إلى أهمية تأمين هذه الطرق الحيوية لضمان سلامة التجارة العالمية.

وأشار المتحدث أيضا إلى الدور الإيراني في الصراع، حيث وصفه بـ"عدو العالم الحر".

بدوره فقد كشف مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ، أن الموجة الأولى من الضربات الجوية الأمريكية أسفرت عن تدمير أكثر من 30 هدفا تابعا للحوثيين.

وقال إن العشرات من العسكريين الحوثيين قد سقطوا جراء هذه الضربات حتى الآن.



وتابع: "الضربات ستستمر حتى تحقيق أهدافنا. نحن على علم بأن الإيرانيين قد قاموا بتمويل وتزويد الحوثيين بالأسلحة على مدى سنوات. ومن المهم ألا نصدق ما يروج له الحوثيون بشأن الضربات التي يوجهونها لنا والخسائر التي يعلنون عنها".

المتحدثة بإسم البيت الأبيض : الرئيس أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين

شددت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإثنين، إن على إيران أن تأخذ تحذيرات الرئيس، دونالد ترامب "بجدية".

وأوضحت أن : "الرئيس ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين".

وأضافت أن "ضعف الرئيس السابق جو بايدن شجع الحوثيين على استهداف السفن وتعريض المدنيين للخطر".

وأوضحت أن "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في جميع أنحاء العالم".



ترامب : سنعتبر أي هجمات حوثية عمل إيراني

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن "أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة وستعتبره الولايات المتحدة هجوماً إيرانياً .

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"

و قال ترامب : "لا ينبغي لأحد أن ينخدع! إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".

وأضاف: "أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".

وتابع: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!"

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