مستشار الأمن القومي لأمريكي لإيران :توقفوا عن دعم الحوثي فصبر واشنطن نفذ

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إيران من الإستمرار في تقديم الدعم للحوثيين في اليمن، مشيراً إلى أن الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي لمعاقل الحوثيين قد نجحت في القضاء على عدد من قادتها المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



مستشار الأمن القومي الأمريكي لإيران : لقد طفح الكيل

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز إن "على إيران أن تتوقف عن تقديم الدعم للحوثيين فقد طفح الكيل".



و أضاف والتز: "سنحاسب كل من يهدد المصالح الأمريكية وليس فقط الحوثيين".



وتابع مستشار الأمن القومي: "الضربات الأميركية قضت على عدد من القادة الحوثيين".



ولفت والتز إلى أن الحوثيين يمتلكون "قدرات هجومية ودفاعية متطورة تهدد الملاحة في البحر الأحمر".

الضربة إستهدفت قادة الحوثين

هذا وقد ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إستهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأمريكية على اليمن.



وكشفت مصادر مطلعة أن من بين المواقع التي استهدفت بالغارات، منازل قادة حوثيين يقيمون في صنعاء وصعدة.

وأدت الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن إلى مقتل 31 شخصا، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الأحد.



من هم القادة المغتالون في الضربة الأمريكية على معاقل الحوثي

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر أن الغارة قد إستهدفت منزل حسن عبد القادر شرف الدين، المسؤول عن المخلصات المالية لتجارة النفط والغاز لدى الحوثيين.



كما إستهدفت غارة منزل علي فاضل، وهو أحد قيادات الملاحة البحرية في غرف العمليات الحوثية.

وكان منزل فاضل في السابق مقرا لقناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم الحوثيين.



فيما إستهدفت غارة أخرى منزل عبد الملك الشرفي، وهو من القيادات الأمنية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية للحوثيين.



وأفادت مصادر بمقتل أفراد أسرة الشرفي داخل المنزل، بينما لم ترد معلومات عن مصيره.



ترامب يحذر الحوثي توقفوا و إلا ..

من جهته فقد حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن الولايات المتحدة ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".

كما هدد ترامب، الحوثيين قائلاً "إن لم تتوقفوا عن شن الهجمات فستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".

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