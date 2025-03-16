وزير الخارجية الأمريكي يطلع روسيا علي هـ ـجومهم علي الحوثيين في اليمن

عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات هامة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أطلعه خلالها على العملية العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف الذي تناول الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية علي مواقع الحوثيين في اليمن.

تفاصيل مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي

ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال محادثة هاتفية نظيره الروسي سيرجي لافروف على العملية العسـ ـكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وزير الخارجية الأمريكي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أطلع نظيره الروسي على عمليات الردع العسـ ـكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وزير الخارجية الأمريكي: استمرار هـ ـجمات الحوثيين على السفن الأمريكية لن يتم التسامح معه

وأوضحت الخارجية الامريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن استمرار هـ ـجمات الحوثيين على سفن الجيش الأمريكي والسفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها.

وزير الخارجية الروسي: لا بد من وقف استخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي لنظره الأمريكي الحاجة الملحة لوقف استخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن، وذلك بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "من المهم أن تشارك جميع الأطراف في حوار سياسي بهدف إيجاد حل يمنع المزيد من إراقة الدمـ ـاء".

ترامب يأمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، متوعدًا باستخدام قوة ممـ ـيتة ساحقة حتى تتوقف جماعة الحوثي عن استهداف السفن في الممرات البحرية الحيوية.

ترامب يكشف الهدف من شن هـ ـجمات علي الحوثيين

وأكد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأمريكية تنفذ هـ ـجمات على قواعد الإرهـ ـابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية، بهدف حماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.

الحوثيون يعلنون وقوع سلسلة من الانفـ ـجارات في العاصمة صنعاء

فيما، أعلن الحوثيون وقوع سلسلة من الانفـ ـجارات في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن مساء أمس السبت، مع استمرار القصـ ـف في الساعات الأولى من صباح الأحد.

الحوثيون

جماعة الحوثي تكشف عن حصيلة القتلي والجرحي جراء الضـ ـربات الأمريكية

وأوضح الحوثيون أن الضـ ـربات الأمريكية أسفرت عن مقـ ـتل 18 شخصًا على الأقل، بينهم 13 في صنعاء وخمسة في صعدة.

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