عاجل.. ترامب يوجه رسائل نارية لـ جماعة الحوثي وإيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية علي الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربات الجوية التي شنتها أمريكا علي الحوثيين في اليمن والهدف منها.

ترامب يأمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، متوعدًا باستخدام قوة ممـ ـيتة ساحقة حتى تتوقف جماعة الحوثي عن استهداف السفن في الممرات البحرية الحيوية.

ترامب

ترامب يكشف الهدف من شن هـ ـجمات علي الحوثيين

وأكد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأمريكية تنفذ هـ ـجمات على قواعد الإرهـ ـابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية، بهدف حماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ترامب يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لإيران

كما وجه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لإيران، متوعدًا بمحاسبتها بالكامل إذا استمرت في دعم الحوثيين.

ومنذ أسبوعين، أرسل ترامب رسالة إلى القادة الإيرانيين عرض فيها استئناف المحادثات الثنائية بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أنه لن يسمح لطهران بتطوير برنامج نووي قابل للتشغيل، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

الحوثيون يعلنون وقوع سلسلة من الانفـ ـجارات في العاصمة صنعاء

من ناحية أخري، أعلن الحوثيون وقوع سلسلة من الانفـ ـجارات في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن مساء أمس السبت، مع استمرار القصـ ـف في الساعات الأولى من صباح الأحد.

صعود أعمدة دخان من مجمع مطار صنعاء

وأظهرت صور متداولة أعمدة الدخان تتصاعد من مجمع مطار صنعاء الذي يضم منشأة عسـ ـكرية كبيرة، بينما أفادت التقارير بتنفيذ ضربات جوية أخرى على محافظات الحديدة والبيضــاء ومأرب.

الحوثيون تكشف حصيلة القتلي والجرحي جراء الضـ ـربات الأمريكية

وأوضح الحوثيون أن الضـ ـربات الأمريكية أسفرت عن مقـ ـتل 18 شخصًا على الأقل، بينهم 13 في صنعاء وخمسة في صعدة.

وفي نفس الصدد، أكد مسؤول أمريكي أن هذه الضـ ـربات علي مواقع الحوثيين هي مجرد بداية لسلسلة عمليات عسكرية تستهدف مواقع الحوثيين، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

الحوثيون

وتعكس التحركات الأمريكية موقفًا حازمًا من إدارة ترامب التي تؤكد أنها لن تتسامح مع أي تهـ ـديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مما يزيد احتمالات انـ ـدلاع مواجهات أوسع في الشرق الأوسط.

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