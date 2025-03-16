خاص: رفض مصر للتهجير أجبر أمريكا و إسرائيل إسترجاع هيبتهم بضرب الحوثي

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الولايات المتحدة قد أبلغت إسرائيل مسبقاً بضرباتها على الحوثيين في اليمن، ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إنه قد تم إخطار إسرائيل قبل الضربات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي



العملية قد تستمر لعدة أيام أو أسابيع

وأضاف أحد المسؤولين أن تلك الضربات قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، حيث تعد تلك العملية بمثابة أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي ، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الضغوط على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

من جهته فقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين قائلاً "إن لم تتوقفوا عن شن الهجمات فستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".

كما حذر ترامب إيران، التي تعتبرها واشنطن بمثابة الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن الولايات المتحدة ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".

موقف مصر من التهجير جعل من ضرب الحوثي محاولة لرد الإعتبار

و على الرغم من أن تلك العملية قد تكون مفهومة في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومحاولة كسر شوكة إيران عبر ميلشياتها إلا أن تلك الخطوة بها شيء من محاولات رد إعتبار الهيبة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة .

وعن ذلك يقول الباحث والمحلل السياسي الدكتور هشام النجار بالنسبة للضربات الأمريكية الموجهة للحوثي فهناك إرادة أمريكية إسرائيلية بخصوص إستكمال تقويض نفوذ إيران في المنطقة لعدة أهداف .

أولاً وضع إيران أمام واقع مختلف ترضخ على ضوئه ونظراً لمعادلاته وتوازناته الجديدة للشروط الأمريكية في الملفات العالقة ومن ضمنها ملف النووي الايراني .

وثانياً لوقف اي تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

كما أن ما حدث من إعاقة لمخطط التهجير نظراً لوقفة مصر الثابتة وكذلك موقف الأردن لعب دوراً في أن تحاول امريكا إثبات عدم اهتزاز صورتها عبر ضربات موجهة للحوثي.

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