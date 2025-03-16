خاص : ترامب يدُك معاقل الحوثي لإجبار إيران على التفاوض

أثار الهجوم اللفظي المتبادل بين كلٌ من إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس ترامب، و أستهدف معاقل الحوثيين المدعومين من طهران، حالة من القلق العالمي إيذاء التصعيدات التي قد تنجم عن ذلك الصدام المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

إيران و الولايات المتحدة تحذيرات متبادلة وموقف مضطرب

من جهته فقد شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة بلاده الخارجية، بعدما دعا ترامب طهران إلى وقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".



وكتب عراقجي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" "الحكومة الأمريكية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".



كما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بالرد على أي هجوم، بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران على خلفية ضربات واشنطن للحوثيين في اليمن.

فيما أدان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "بشدة" الضربات، معتبرا في بيان أنها "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".



وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحوثيين من أنه "إن لم تتوقفوا عن شن الهجمات فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".



كما حذر إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن الولايات المتحدة ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".



إسلام المنسي : الأمر لا يعدو كونه محاولة في إطار سياسة الضغط الأقصى التي يتبناها ترامب

وعن ذلك يقول الباحث المتخصص في الشأن الإيراني ، إسلام منسي، في تصريحات خاصة للموجز أن ذلك الصدام يأتي في إطار محاولات واشنطن للضغط على إيران من أجل إبرام إتفاق نووي و و تمديد الإلتزامات الإيرانية به لفترة أطول مع إضافة بعض البنود المتعلقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وهو مايفسر محاولات التصعيد الأمريكي ضد إيران ووكلاؤها في المنطقة .



و أشار منسي إلى أن إيران لا ترغب في الإنخراط بشكل مباشر، لاسيما مع تنصلها التام من الحوثي أو مايفعل أو يقول مراراً .

وحول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي أعرب خلالها عن رفض موسكو لإستخدام القوة ضد الحوثي، و ما إذا كانت ستهدد التحالف مع واشنطن أكد منسي : أن ذلك الموقف سواء من روسيا أو الصين لن يشكل ضغطاً من شأنه أن يدفع واشنطن لتغيير موقفها حيال الحوثي.

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