وزير الخارجية الصيني: يجب أن نضع حداً لأزمة النووي الإيراني المتفاقمة

شدد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الجمعة، على ضرورة حل مسألة الملف النووي الإيراني عبر "الحوار"، فيما تستضيف بكين دبلوماسيين من طهران وموسكو لإجراء محادثات بشأن المسألة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



وزير الخارجية الصيني: علينا إنهاء النزاعات المتفاقمة بشأن الملف النووي

وأكد وانج في حضور رئيسي الوفدين الروسي والإيراني إن "العقوبات الأحادية الجانب لن تؤدي سوى إلى مفاقمة النزاعات الحوار والتفاوض هما الخياران الوحيدان".

و كانت بكين قد أعلنت، الأربعاء عن إستضافة محادثات روسية إيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في مواجهة الرسوم الأمريكية المفروضة على الصلب والألومنيوم، كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال أصرت الولايات المتحدة على قمع الصين، فستواجهها بكين بحزم.

الولايات المتحدة تدعو لإتخاذ موقف موحد لإدانة إيران

وكانت الولايات المتحدة قد شددت، الأربعاء، في أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني على ضرورة إتخاذ موقف موحد لإدانة سلوك إيران "المخزي" بشأن برنامجها النووي.

من جهته فقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه بعث برسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عبر قناة دبلوماسية غير تقليدية، إلى طهران.

وهي الخطوة التي تأتي في إطار محاولة واشنطن لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، الذي أثار قلقا دوليا على مدار السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، رد خامنئي على دعوة ترامب بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس ترامب ليس سوى "خداع للرأي العام"، متمسكًا بموقف إيران الرافض لأي محادثات تحت الضغط.

روسيا تعلن عن إستعدادها للقيام بجهود الوساطة بين طهران و واشنطن

وكان تقرير لـ"بلومبرج"، تناولته وسائل الإعلام الرسمية الروسية، قد نقل عن المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله : "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك".

و أشارت قناة "زفيزدا" الروسية المملوكة للدولة في وقت سابق من اليوم نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين طهران وواشنطن في محادثات بشأن الأسلحة النووية.



بدوره فقد قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تناولت الوضع في إيران.

وأضاف أن الجانبين قد إتفقا على إجراء محادثات منفصلة بشأن هذه القضية.

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